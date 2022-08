Felhők mögül süt ki a Nap, 32 fokos meleg is lesz

2022. augusztus 12. 16:07

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett még többórás napsütés várható, legfeljebb nyugaton lehet elvétve zápor, esetleg zivatar. Éjszaka egyre több magasszintű felhő érkezik fölénk, emellett elsősorban délnyugaton meg is vastagszik a felhőzet, és ott hajnaltól záporra, zivatarra is van esély.



Szombaton délnyugaton és az északi megyékben közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, ott kevesebb, míg másutt a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Főként az északi megyékben és a délnyugati határ mentén valószínű helyenként zápor, zivatar, délnyugaton esetleg eső is, másutt kicsi a csapadék esélye. Az északi szél megélénkül, kevés helyen meg is erősödik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható, de a hidegre érzékeny északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 28 és 32 fok között alakul, de a felhős délnyugati és északi határ mentén ennél több fokkal hűvösebb idő valószínű.

MTI