Sepsibükszádon átadták a magyar állam támogatásával felújított óvodát

2022. augusztus 12. 17:30

A székelyföldi Sepsibükszádon péntek délután átadták a magyar állam támogatásával felújított óvodát.

Az avatóünnepségen Bács Csaba polgármester elmondta: a több mint száz éves épület eredetileg polgármesteri hivatalnak építették, de 1968 óta óvodaként működik. Az elmúlt fél évszázadban csak kisebb javításokat eszközöltek rajta, a mostanihoz hasonló külső-belső teljes felújításra nem került sor. A polgármester elmondta: a felújítás megvalósíthatósági tanulmányával először EU-s pénzt próbáltak szerezni. A pályázatukat kedvezően bírálták el, de pénz nem jutott. Később a román kormány fejlesztési minisztériumától próbáltak forráshoz jutni, de ez a kísérletük sem volt eredményes. Ez után fordultak a magyar kormányhoz, mely kedvezően bírálta el kérésüket.



A munkálatok elvégzését a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) koordinálta.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára felidézte: negyven évvel ezelőtt Sepsibükszádról mászott fel gyalogosan a Szent Anna-tóhoz. Ekkor betekintést nyert a kommunista diktatúra elnyomásában élő székelyek életébe. Megjegyezte: a szörnyűséges kor elmúlt, csökkent az elnyomás és az ezzel szembeni ellenállás is, de a székelyek küzdelme nem változott.



Hangsúlyozta: az összefogás, amellyel Erdélyben óvodák épültek, templomok újultak meg, senki ellen nem irányul. Ez nemcsak a magyaroknak jó, hanem Románia gazdaságát is segíti munkahelyteremtéssel, adók fizetésével.



"Aki ebben az óvodaprogramban etnikai problémát lát, aki kétségbe vonja az összefogás értékét, az sajnos nem látja az igazi problémát, nem látja az igazi feladatot.

Nekünk nem az a feladatunk, hogy egymás között békességet romboljunk, viszályt szítsunk, hanem hogy békességet teremtsünk és a közösségeinket megerősítsük" - jelentette ki az államtitkár.



Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke konkrétan is utalt a bánffyhunyadi óvoda ügyére, ahol helyi politikusok román csoportokat is követelnek a református egyház által magyar állami támogatással felépített új óvodaépületbe. Rendjén lévőnek találta, hogy bárkit befogadjanak, de nyomatékosította: a református egyház épületében magyarul kell tanulni.



Az RMDSZ-es politikus elmondta: jó érzéssel tölti el, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amelyik nemcsak beszél az összetartozásról, hanem tesz is a közös célokért. "Ez jó érzés. A magyar emberek tüdejébe egy kicsivel több levegő került, a gerinc egy kicsit egyenesebb lett" - jegyezte meg.



A Kovászna és Hargita megye határán fekvő mintegy 1800 lakosú Sepsibükszádon a lakosság 97 százaléka vallotta magát magyarnak a legutóbbi népszámláláson.



MTI