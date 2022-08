Gendersemlegessé teszik Jeanne d’Arc-ot a londoni Globe-ban

2022. augusztus 13. 15:25

Szent Johanna Franciaország egyik védőszentje, életében számos csatát nyert a háborúban Fotó: Twitter

A nagy presztízzsel rendelkező Shakespeare-színház „új nézőpontot akar teremteni”

A francia Jeanne d’Arc, avagy az „orléansi szűz” személye már nem állja ki az idő próbáját, a politikai korrektség jegyében nem lehet egyszerűen nőként tekinteni rá. Emiatt történhetett meg az, hogy a nagy presztízzsel rendelkező Shakespeare-színházban, a londoni Globe-ban, a róla szóló darabban nemileg semlegessé változtatták a személyét.

Maga a színház jelentette be, hogy a darabban a semlegesnek számító „they/them” névmásokat fogják használni Szent Johannára. Szerintük már a francia szent születése előtt is használatosak voltak az angol nyelvben ezek a névmások egy személyre hivatkozva is, sőt, azt is hozzátették, hogy a darab valójában nem akar hű maradni a történelemhez. A színház úgy látja, a történelem során már számtalan alkalommal ábrázolták Jeanne d’Arc-ot nőként, ők most egyszerűen csak egy új nézőpontot akarnak teremteni, ahol el lehet képzelni, hogy mi lett volna, ha…

A Globe színház szerint nem ők az elsők, akik így jelenítik meg a francia történelmi hőst, és biztosan nem is az utolsók. Az mindenképpen igaz, hogy nem ők az elsők, mivel a szent nem bináris ábrázolását már elkövette a Discovery+ csatorna nemrég egy LMBTQ-dokumentumsorozat keretében.

Szent Johanna nemileg semlegesként való beállítása több szempontból is káros és hamis. A 15. században élt nő katolikus szent, és nem mellesleg francia nemzeti hős, aki a százéves háború során vezette a francia nép felszabadító harcát az angolok ellen úgy, hogy egyszerű parasztlányként látta meg a napvilágot. A háborúban több meghatározó győzelmet is aratott, amelyek megfordították annak kimenetelét, és végső soron lehetővé tették VII. Károly francia király trónra lépését. Jeanne d’Arc-ot végül az angolok az egyházi hatóságnak adták át, akik máglyahalálra ítélték, és 19 éves korában elevenen elégették. A fiatal lányt 1909-ben boldoggá, 1920-ban pedig szentté avatták, és ő Franciaország 9 védőszentjének egyike.

Az sem elhanyagolható tény, hogy Szent Johanna mind a mai napig meghatározó szerepet tölt be a nyugati kultúrában, számos politikus idézte fel az idők során előszeretettel emlékét. Ezen kívül Jeanne d’Arc hosszú évszázadokon keresztül állt példaképként nők tömegei előtt.

Az, hogy az LMBTQ-ideológia és annak követői hozzányúlnak a szentekhez sajnálatos módon nem új keletű fejlemény. Lengyelországban 2019-ben szivárványos glóriával ábrázolták a Fekete Madonna szimbólumot, tavaly pedig Riccardo Simonetti, az Európai Parlament LMBTQ-ügyi nagykövete transznemű Szűz Máriaként pózolt egy magazin címlapján.

Olaszországban júniusban meztelen felsőtesttel, bőrkiegészítőkkel ábrázolták Szűz Máriát egy melegfelvonuláson. Az Európai Történelem Házában is a kereszténység meggyalázására hívták fel a figyelmet európai politikusok. Ott egy kiállítás keretében kitették a Częstochowai Fekete Madonnát, ami a lengyel katolikusok nagyra becsült ikonja, a képet azonban az LMBTQ-ideológia szivárványos színeivel módosították. Az eset miatt lengyel európai parlamenti képviselők levelet írtak, amelyben követelték a kép eltávolítását. A kezdeményezéshez több politikus is csatlakozott, akik kiállnak amellett, hogy a vallási szimbólumokat tiszteletben kell tartani.

MH