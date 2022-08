Sötétbe borult a kölni dóm

2022. augusztus 13. 19:30

Miután több német város is úgy döntött, hogy megpróbál energiát spórolni, Köln városa is bejelentette, hogy kikapcsolja híres műemlékeinek éjszakai világítását. A városban az utcai lámpákat is később kapcsolják fel és korábban kapcsolják le, este 11 órától pedig jelentősen csökkentik a fényeket.

Az észak-rajna-vesztfáliai Köln városa bejelentette, hogy számos energiatakarékossági intézkedést vezet be az ukrán-orosz háború miatt, mivel az energiaválság továbbra is fenyegetően hat Németországra – számolt be IamExpat hírportál.

A portál szerint a Kölnben található számos műemlék és látványosság, köztük a kölni dóm, a történelmi városháza, a Hohenzollern-híd és a Severin-híd világítótesteit a jövőben minden este tizenegy órakor kikapcsolják, ősztől pedig este tíz órakor fogják leoltani az épületek fényeit.

A Köln külvárosában található Rhein Energie Stadion világítása, amely a Bundesliga-csapat, 1. FC Köln otthona, szintén lekapcsolva marad.

Az utcai lámpákat később kapcsolják be és korábban kapcsolják ki, este 11 órától pedig jelentősen csökkentik a fényeket. A város energiatakarékossági intézkedéseinek részeként az önkormányzati hivatalokban is csökkentik a hőmérsékletet, amely bizonyos időszakokban nem haladhatja majd meg a 19 fokot.

Köln vezetése ezáltal arra kéri az önkormányzatok 22 ezer alkalmazottját, hogy próbáljanak meg energiát megtakarítani a munkahelyükön – mutatott rá a portál.

A kölni Rheinenergie közműszolgáltató szóvivője szerint utoljára majdnem 11 évvel ezelőtt fordult elő, hogy a világítást hamarabb lekapcsolták, erre mindezidáig hajnali 1 órakor került erre sor. A német Kölner Stadt-Anzeiger hozzátette, hogy a település éjszakai világítását 2011 óta a helyi üzleti vállalkozások finanszírozzák.

A portál Twitter-oldalán egy felvételt is közzé tett, amelyen a sötét kölni dóm látható, miután fényei kialszanak.

Energiatakarékossági intézkedések Németország-szerte

Köln bejelentése azt követően történt, hogy több más német város is energiatakarékossági intézkedéseket hozott, többek között a közvilágítás és az irodai hőmérséklet szabályozása terén.

hirado.hu