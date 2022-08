NB I - Hét év után nyert ismét az élvonalban a Kecskemét

2022. augusztus 13. 20:25

Az újonc Kecskeméti TE egygólos győzelmet aratott a vendég Mezőkövesd felett a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójának szombati játéknapján.

A lila-fehérek több mint hét év után nyertek ismét a magyar élvonalban.



OTP Bank Liga, 3. forduló:

Kecskeméti TE-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (1-0)



Kecskemét, 1719 néző, v.: Zierkelbach

gólszerző: Katona (13.)

sárga lap: Meszhi (55.), Nagy K. (94.), illetve Karnyickij (5.)



Kecskeméti TE: Varga B. - Szalai, Pejovic, Szabó A. - Sági (Banó-Szabó, a szünetben), Katona B. (Katona M., 86.), Nagy K., Vágó (Meszhi, a szünetben), Zeke - Szabó L. (Tóth B., 64.), Djuranovic (Szuhodovszki, 64.)



Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli - Bobál D., Karnyickij, Pillár (Selmani, 76.) - Kállai (Madarász, a szünetben), Besirovic, Cseke (Nagy G., a szünetben), Cseri (Kis T., 59.), Vajda - Molnár G. (Jurina, 59.), Drazic



A Mezőkövesd kezdte bátrabban és jobban a találkozót, még komoly gólszerzési lehetősége is volt, ennek ellenére a hazaiak szereztek vezetést, akik első helyzetüket értékesítették egy védelmi hibát kihasználva. A továbbiakban is a Mezőkövesd irányított, de egy ízben Piscitellinek is nagyot kellett védenie. A vendégek hiába futballoztak fölényben, még 11-esből sem sikerült egyenlíteniük, így hátrányban vonulhattak az öltözőbe.

A folytatásra mindkét csapat kettős cserével próbált frissíteni, ez a Mezőkövesdnek sikerült jobban, ugyanis fokozta a nyomást és teljesen kapujához szegte a Kecskemétet, amely ennek ellenére önfeláldozó védekezéssel őrizte minimális előnyét. Húsz perccel a vége előtt a lila-fehérek eldönthették volna az összecsapást, de Piscitelli nagy bravúrral hárította a csereként beálló Banó-Szabó lövését. A hajrához közeledve egyre veszélyesebben kontrázott a KTE, miközben a Mezőkövesd fölénye meddőnek bizonyult. Mivel gól már nem született, így a Kecskemét hét év után gyűjtötte be ismét a három pontot az NB I-ben.

MTI