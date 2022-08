Vizes Eb - Egy arany, három ezüst szombaton

2022. augusztus 13. 21:30

A győztes Mihályvári-Farkas Viktória a női 400 m vegyesúszás döntőjének eredményhirdetésén a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 13-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Mihályvári-Farkas arany-, Jakabos ezüstérmes 400 méter vegyesen

Mihályvári-Farkas Viktória arany-, Jakabos Zsuzsanna pedig ezüstérmet nyert 400 méter vegyesen szombaton a római úszó Európa-bajnokságon.

A 18 éves győztes magyar versenyző 4:37.56 perccel csapott a célba, míg 33 éves honfitársa 4:39.79-cel lett második.

A délelőtti előfutamban az FTC úszója legyőzte a címvédő, háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát, aki nagy meglepetésre Jakabosnál is rosszabbul úszott, a fiatal versenyző pedig a legjobb idővel várta a finálét.

Mihályvári a döntőben a hátúszás után állt az élre és innen már nem engedte a kezéből a győzelmet, megszerezve ezzel a felnőttek között első aranyát. Tavaly, az olimpiát megelőző kontinensviadalon második volt.

"Remélem, sikerült bebizonyítanom, leginkább magamnak, hogy a vb kisiklás volt csak. Úgy álltam bele a felkészülésbe a vb után, hogy magunknak bizonyítsunk az edzőmmel, ez most sikerült. Hatalmas erőt fog ez adni a továbbiakban. A döntőre úgy álltam oda, hogy nyerni szeretnék, hogy ez lehetséges, most pedig itt állok aranyéremmel a nyakamban és Európa-bajnoknak mondhatom magamat. Tavaly azt mondtam a második helyem után, hogy a himnuszt kicsit a magaménak éreztem az ezüstéremmel a nyakamban, most viszont nekem szólt" - mondta Mihályvári, aki hozzátette, életében nem izgult még annyira, mint most a dobogó tetején.

Jakabos a táv felénél még csak harmadikként tempózott, sőt, a gyorsot a negyedik helyről kezdte meg, innen tudott felkapaszkodni a dobogó második fokára.

"Hihetetlen így ez az egész, én már régen nem számítottam erre. Persze nagyon örülök neki, és fantasztikus érzés meghallgatni a himnuszt, még ha nem is nekem szól. Annak külön örülök, hogy itt jött ez össze, hiszen ez az egyik kedvenc uszodám" - mondta Jakabos, aki a kontinensviadal után hosszabb szünetet szeretne tartani, de az év végi rövidpályás világbajnokságon Ausztráliában ott akar lenni.

Mihályvári-Farkas a magyar küldöttség második aranyát nyerte az olasz fővárosban. A csütörtöki nyitónapon a 4x200 méteres férfi gyorsváltó diadalmaskodott.



Eredmények:

női 400 m vegyes, Európa-bajnok:



MIHÁLYVÁRI-FARKAS VIKTÓRIA 4:37.56 perc

2. JAKABOS ZSUZSANNA 4:39.79

3. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 4:40.06

Milák Kristóf országos csúccsal ezüstérmes, Popovici világrekorddal nyert

Milák Kristóf országos csúccsal ezüstérmet nyert 100 méter gyorson szombaton a római úszó Európa-bajnokságon. A számot a román David Popovici világcsúccsal nyerte.

A 200 méter pillangó 21 éves magyar olimpiai bajnoka 47.47 másodperccel csapott célba, ezzel a szám másik magyar döntősének, a 48.01-gyel ötödik Németh Nándornak a rekordját (47.69) adta át a múltnak.

Milák a pénteki elődöntőben is a második időt úszta - de akkor hét századdal még elmaradt Németh országos csúcsától -, Popovici Európa-rekorddal került fináléba, míg Németh a hetedik idővel várta a döntő rajtját.

Mind a nyolc finalista elképesztően kezdett, sőt húsz méterrel a vége előtt még négyen voltak Popovici pénteki Európa-csúcsán belül, végül a román nagyszerű idővel diadalmaskodott Milák előtt. A 17 éves Popovici 46.86 másodperces világcsúccsal a brazil Cesar Cielo Filho rekordját (46.91) döntötte meg, amely 2009-ben ugyanebben az uszodában született, cápadresszben.



Eredmények:

férfi 100 m gyors, Európa-bajnok:



David Popovici (Románia) 46.86 másodperc - világcsúcs

2. MILÁK KRISTÓF 47.47

3. Alessandro Miressi (Olaszország) 47.63

...5. NÉMETH NÁNDOR 48.01

Kovács Benedek ezüstérmes 200 méter háton

Kovács Benedek ezüstérmet nyert 200 méter háton szombaton a római úszó Európa-bajnokságon.

A 24 éves magyar versenyző 1:56.03 perces egyéni csúccsal csapott célba, a szám másik magyarja, Kós Hubert 1:57.84-gyel nyolcadik lett.

A számot a francia Yohann Ndoye Brouard nyerte 1:55.62-vel.

Az idei budapesti világbajnokságon döntős Kovács a pénteki előfutamban egyéni csúcsot (1:56.81) úszott, az elődöntőben viszont tartalékolt, míg Kós egyéni legjobbjától (1:57.64) mindössze négy századdal elmaradva, 1:57.68 perccel került a fináléba.

A döntőben Kós láthatóan gyorsan "kiszállt" a dobogóért folytatott küzdelemből, Kovács viszont tartotta a tempót a mezőnnyel, a második százon pedig fokozatosan jött felfelé. Húsz méterrel a vége előtt már az éremért harcolt, és végül óriási egyéni rekorddal csapott célba, megszerezve pályafutása első nagy nemzetközi sikerét.

"Nagyon boldog vagyok, nem gondoltam rá, hogy dobogós leszek, a negyedik-ötödik helyre saccoltam magam. Szerencsére sikerült elérni az 1:56-os idő elejét, amit szerettem volna" - nyilatkozott Kovács, aki úgy kiúszta magát, hogy a futam után rosszul lett.

"Érden kezdtem el úszni a jelenlegi edzőmmel, Plagányi Zsolttal, ő távozott, én meg maradtam. Ott volt egy csapatunk például Milák Kristóffal, de szépen-lassan leépült, én viszont ott maradtam egyedül. A koronavírus-járvány alatt volt egy plusz évem, és váltottam, átmentem a BVSC-be, ahol újra Plagányi Zsolttal készülök, ráadásul olyan úszókkal közösen, mint például az olimpiáig Cseh László, akivel megtiszteltetés volt edzeni, Bernek Péter vagy Bohus Richárd. Azóta százon és kétszázon is jövök felfelé" - számolt be az elmúlt éveiről Kovács, aki júniusban a Duna Arénában, élete első világbajnokságán rögtön döntős volt, most pedig a dobogó második fokára léphetett fel.



Eredmények:

férfi 200 m hát, Európa-bajnok:



Yohann Ndoye Brouard (Franciaország) 1:55.62 perc

2. KOVÁCS BENEDEK 1:56.03

3. Luke Greenbank (Nagy-Britannia) 1:56.15

...8. KÓS HUBERT 1:57.84

Az ezüstérmes Kovács Benedek a férfi 200 méteres hátúszás döntőjének eredményhirdetésén a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 13-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Egy világcsúcs és egy bajnoki rekord szombaton

A román David Popovici révén 100 méter gyorson megszületett az első világcsúcs a római úszó Európa-bajnokságon.

A szombati finálék során a legnagyobb "őrület" férfi 800 méter gyorson volt, melyen a hazai közönség kedvence, Gregori Paltrinieri Európa-bajnoki rekorddal - saját 2016-os idejét megjavítva - diadalmaskodott.



Eredmények:

férfiak:

200 m hát, Európa-bajnok:



Yohann Ndoye Brouard (Franciaország) 1:55.62 perc

2. KOVÁCS BENEDEK 1:56.03

3. Luke Greenbank (Nagy-Britannia) 1:56.15

...8. KÓS HUBERT 1:57.84



100 m gyors, Európa-bajnok:



David Popovici (Románia) 46.86 másodperc - világcsúcs

2. MILÁK KRISTÓF 47.47

3. Alessandro Miressi (Olaszország) 47.63

...5. NÉMETH NÁNDOR 48.01



800 m gyors, Európa-bajnok:



Gregori Paltrinieri (Olaszország) 7:40.86 perc

2. Lukas Maertens (Németország) 7:42.65

3. Lorenzo Galossi (Olaszország) 7:43.37



nők:

50 m pillangó, Európa-bajnok:



Sarah Sjöström (Svédország) 24.96 másodperc

2. Marie Wattel (Franciaország) 25.33

3. Maaike De Waard (Hollandia) 25.62



100 m mell, Európa-bajnok:

-

Benedetta Pilato (Olaszország) 1:05.97 perc

2. Lisa Angiolini (Olaszország) 1:06.34

3. Ruta Meilutyte (Litvánia) 1:06.50



400 m vegyes, Európa-bajnok:



MIHÁLYVÁRI-FARKAS VIKTÓRIA 4:37.56 perc

2. JAKABOS ZSUZSANNA 4:39.79

3. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 4:40.06



4x100 m gyorsváltó, Európa-bajnok:



Nagy-Britannia (Lucy Hope, Anna Hopkin, Medi Harris, Freya Anderson) 3:36.47 perc

2. Svédország (Sarah Sjöström, Louise Hansson, Sara Junevik, Sofia Astedt) 3:37.29

3. Hollandia (Kim Busch, Tessa Giele, Valerie van Roon, Marrit Steenbergen) 3:37.59

...5. MAGYARORSZÁG (Pádár Nikolett, Gyurinovics Fanni, Senánszky Petra, Molnár Dóra) 3:39.42

Milák negyedóra pihenő után is a legjobb idővel lett döntős, Pádár egyéni csúcsot úszott

Az elődöntőben szereplő magyarok közül hárman is bejutottak a vasárnapi fináléba, Milák Kristóf ráadásul 100 méter pillangón a legjobb idővel.

Női 200 méter gyorson Késely Ajna végül visszalépett az elődöntős szerepléstől - a vasárnapi 1500 méter gyorsra pihen rá -, így a magyar színeket csak a szám junior Európa-bajnoka, Pádár Nikolett képviselte. A 16 esztendős úszó, aki délelőtt 1:59.62 perccel ötödikként jutott tovább, az elődöntőben egyéni csúcsát (1:57.91) megjavítva, 1:57.80-nal újra az ötödik helyet szerezte meg összesítésben.

"Végre igazán nagy kétszázas úszónak éreztem magam, végig húztak magukkal a többiek, és amikor láttam, hogy százötvennél gyakorlatilag együtt vagyok Isabel Goséval, az valami elképesztő lendületet adott. Nagyon boldog vagyok" - nyilatkozott a futam után Pádár.

Ezt követően jött a férfi 100 méter pillangó. Miláknak, a szám címvédőjének, olimpiai ezüstérmesének és újdonsült világbajnokának mindössze 14 perce volt azt követően, hogy 100 méter gyorson országos csúccsal ezüstérmet nyert a világrekorddal győztes román David Popovici mögött. A Honvéd klasszisát csak megszorongatni tudták, 51.01-gyel az első helyen került a fináléba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert - aki 200 méter háton nyolcadik lett - 51.69-cel nyolcadikként "csúszott" be.

Férfi 200 méter mellen nem volt esélyük továbbjutni a magyaroknak, ugyanakkor a vegyes specialista Verrasztó Dávid (2:12.64) és Zombori Gábor (2:13.47) is javítani tudott délelőtti idején, előbbi a 12., utóbbi a 15. helyen végzett.

