Szélsőséges iszlamista támadás érhette Salman Rushdie-t

Rendőrök őrizetbe veszik az indiai származású brit–amerikai író, Salman Rushdie merénylőjét, Hadi Matar 24 éves, New Jersey-i férfit 2022. augusztus 12-én (Fotó: MTI/AP/Charles Fox/Charles Fox)

A síita iszlám szélsőségeseivel és az iráni Forradalmi Gárdával szimpatizál a Salman Rushdie ellen elkövetett merénylet gyanúsítottja – számolt be róla az NBC New York amerikai hírcsatorna szombaton bűnüldözési forrásokra hivatkozva. A Forradalmi Gárda az iráni haderő fegyveres alakulata, amelynek legfőbb feladata – az iráni alkotmány szerint – az iszlám forradalom vívmányainak megőrzése.

A rendőrség Hadi Matar, egy New Jersey államban élő, 24 éves férfi személyében azonosította a támadót. Matar maga is jegyet vásárolt a New York-i Chautauqua Intézet Salman Rushdie-val folytatott pódiumbeszélgetésére, hogy lecsaphasson áldozatára.