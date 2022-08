Az önkéntes katonai szolgálatra augusztus 15-ig lehet jelentkezni

Továbbra is nagy az érdeklődés az Önkéntes Katonai Szolgálat iránt, ami a felsőoktatási többletpontok, az elsajátítható speciális ismeretek, valamint a képzés ideje alatt kapott fizetés mellett a katonai pálya izgalmaiba is betekintést enged a jelentkezők számára – tudatta a Honvedelem.hu portál, amely interjút közölt Mészáros Károly őrnaggyal, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, Toborzó és érdekvédelmi osztályának megbízott vezetőjével.

Mészáros Károly beszámolt róla, hogy tavaly júniusban kezdődött a toborzás az önkéntes katonai szolgálat képzésére, az érdeklődés pedig továbbra is töretlen, a jelentkezők száma már meghaladta a négyszáz főt és a tervek szerint tizenhárom-tizennégy megyében el is fog indulni a kiképzés a bevonulást követően.

„Nincs létszámstop, így augusztus 15-ig várjuk még azok jelentkezését, akik érdeklődnek a katonai pálya iránt. A képzés legnagyobb különlegessége az, hogy a felsőoktatásba jelentkezők pluszpontokat nyerhetnek. A szolgálati idejük letöltésétől függően 16, 32 vagy akár 64 pontot is gyűjthetnek azok, akik a jövőben a felsőoktatásba készülnek” – mondta az őrnagy, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a többletpontok megszerzése a kiképzéshez kötődik.

A kiképzés első két hónapja alatt alapkiképzést kapnak a jelentkezők, ezt követően szakkiképzéssel folytatódik a szolgálat. Ez jelenti a féléves programot. A hat hónap leteltével, amennyiben a második négy hónapot az illető szakkiképzés keretében műveleti alakulatnál végzi, akkor 32 pluszpontra jogosult. Ha úgy dönt a résztvevő, hogy inkább a lövész kiképzést választja, és azt egy tartalékos ezrednél, a területvédelmi zászlóaljaknál akarja elvégezni, akkor 16 ponttal gazdagodik. Ez a féléves program meghosszabbítható még fél évvel, ebben az esetben 64 pontot vihet a program résztvevője a felsőoktatási jelentkezés rendszerébe.

„Az első év minden tapasztalatát és sikerét felhasználva hirdettük meg a szeptember 5-én, induló második modult. Mindig törekeszünk arra, hogy a jelentkezők igényeink megfelelően alakítsuk ki a kiképzési programot, természetesen úgy, hogy a Magyar Honvédség katonai értékeit és ismereteit is átadjuk, ez mindenképpen népszerűvé teszi a képzést a jelentkezők körében. Az első évben azt tapasztaltuk, hogy a jelentkezők számára fontos a rugalmasság, így a képzés bármikor szabadon abbahagyható. Ha a résztvevő menet közben felvételt nyert más tanfolyamra, iskolába vagy éppen munkát talált, és ezek mellett nem tudja folytatni a szolgálatot, illetve a programban való részvételt, akkor a nálunk folyó képzését bármikor megszakíthatja. Mindenki maga választja meg, hogy meddig tudja és bírja végezni a képzésünket. Az első év tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy a jelentkezők nagy többsége végigvitte a programunkat. Ez a már felsorolt többletpontokon és elsajátítható ismereteken túl annak is köszönhető, hogy a résztvevők olyan bajtársias légkörben szolgálnak, amely örök életre szóló élményt ad nekik, és természetesen a szolgálatukért még fizetést is kapnak” – ismertette Mészáros Károly, hozzátéve, hogy szabad kapacitások még főként Csongrád-Csanád megyében, Fejér megyében és Komárom-Esztergom megyében vannak.