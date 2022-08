Tíz új beruházás az idén – száguld a magyar autóipar

2022. augusztus 14. 14:20

Akár a tízezer milliárd forintot is meghaladhatja idén a magyar autóipar teljesítménye. Csak ebben az évben tíz olyan beruházás indult, illetve indul el, amelyek tovább növelik az ágazat súlyát az itthoni gazdaságban. Pénteken derült ki, hogy minden idők legnagyobb beruházása indul Debrecenben, ahol egy kínai akkumulátorgyár épül – számolt be róla az M1 Híradó.

Egy Debrecen melletti 221 hektáros területen épül meg a világ legnagyobb akkumulátor gyártójának második európai üzeme, ami egyben Magyarország történetének legnagyobb beruházása lesz. A kínai Contemporary Amporax Technology Co. háromezer milliárd forintos fejlesztésével kilencezer új munkahelyet hoz létre.

A régészeti feltárások már javában folynak. Az első üzem felépítése pedig már idén megkezdődhet.

A gyárban csúcstechnológiával állítanak elő elektromos autók gyártásához is szükséges akkumulátorcellákat, amelyeket európai autógyártóknak szállítanak majd.

„Kínai beruházásról van szó, méghozzá az elektromos járműipar területén, ami alátámasztja, hogy a kormány helyes döntést hozott akkor, amikor meghirdette a keleti nyitás stratégiáját és az elektromos járműipart a magyar gazdaságfejlesztés egyik főtengelyeként határozta meg” – nyilatkozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Szintén Debrecenben rakták le Magyarország egyik legnagyobb gyárának, a BMW-nek az alapkövét a nyár elején. Ezzel megkezdődött az ipari komplexum építése, ahol a világ legmodernebb autóit gyártják majd.

A németországihoz hasonló gyár épül meg tele újdonságokkal. Így például a debreceni lesz a világon az első fosszilis energiahordozók nélkül termelő autógyára. A villamos energia nagy részét pedig a helyszínen állítják elő.

A tervek szerint évente 150 ezer járművet gyártanak és mind elektromos meghajtású lesz. Vagyis, óriási akkumulátorigénye lesz a cégnek. Piaci információk szerint leginkább emiatt döntött a kínai Contemporary, hogy Magyarországot választja beruházása helyszínéül.

A két nagy debreceni mellett további fejlesztések is elindultak Magyarország második legnagyobb városában. Így 264 milliárd forint értékben épül az EcoPro BM gyártósora, ahol az elektromos autók akkumulátorainak egyik alkotó elemét állítják majd elő.

Tavaly óta építkeznek a Fejér megyei Iváncsán is. A koreai SK Innovation komáromi gyára után 680 milliárd forintért építi itt Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyárát.

Emellett még további féltucat az akkumulátorgyártáshoz, az autóiparhoz köthető beruházás indult már, illetve indul el a közeljövőben. Ilyen például a dél-koreai Doosan vagy az LG Chem , illetve a japán Toray fejlesztése. De az elmúlt napokban a Mercedes is bejelentette, hogy 400 milliárd forintos beruházással új gyártósorokat telepít Kecskemétre.

Tavaly a 9400-at, idén már a tízezer milliárd forintot is elérheti az ágazat teljesítménye. Csak ebben az éven tíz olyan beruházás indul, amelyek tovább növelik a járműipar súlyát. A tíz fejlesztés együttes értéke megközelíti az ötezer milliárd forintot.

A szakértő szerint járműgyártás a magyar gazdaságnak minden kétséget kizárólag a gerincoszlopa.

„A hazai járműgyártás a magyar GDP-nek körülbelül az egy ötödét adja, és a foglalkoztatásban is több százezer magyarnak ad munkát. Ez azt jelenti, hogy mind gazdasági értékben, mind pedig munkaerő szempontjából egy nagyon jelentős szereplője a magyar gazdaságnak. Jó béreket fizetnek, és amit látnunk kell, hogy eleve az autógyártás az egy magas hozzáadott értékű, egy magas innováció tartalmú tevékenység. Az, hogy ők itt vannak Magyarországon, segíti azt is, hogy Magyarországon is az innováció értéke, összértéke növekedjen” – mondta el Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.

Iparági források szerint magyar a járműipari beruházásoknak koránt sincs vége.

Állítólag az elektromos autógyártás egyik legmeghatározóbb szereplője a kínai NIO új helyszínt keres, ahol akkumulátorcserélő állomásait és töltőoszlopait gyártaná a jövőben. De a Volkswagen is akkumulátorgyárat építene Kelet-Európában. A német autóipari óriásnak az Audi révén jó tapasztalatai vannak Magyarországról.

hirado.hu - M1