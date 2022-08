A Kolozsvári Magyar Napok híd szerepét méltatták a nyitógála szónokai

2022. augusztus 14. 21:55

A Kolozsvári Magyar Napok híd szerepét méltatták a vasárnap esti nyitógála szónokai.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai ügyekért felelős államtitkára köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a Kolozsvári Magyar Napok ahhoz járul hozzá, hogy nemzeti összetartozás ne csak érzés hanem élmény legyen. Úgy vélte: a rendezvénysorozat nemcsak a városnak, hanem Erdélynek és a magyar kultúrának is az egyik legnagyobb bemutatkozási lehetősége. Azt is a magyar napok eredményének tartotta azonban, hogy közelíti egymáshoz a Kolozsváron, Erdélyben élő népeket.

"Kapnak egy kóstolót a magyar életből, kultúrából, életérzésből. És reméljük, jó hírünket viszik a világba" - fogalmazott.

Gergely Balázs főszervező úgy vélte: a jövő hét végéig tartó magyar napok mintegy 450 programpontja mind egy-egy híd, "melyen átkelve közelebb kerülhetünk egymáshoz, kultúránkhoz, s melyek átkelésre hívják azokat is, akik talán még nem ismernek bennünket".

Megjegyezte: a háború és a világjárvány is megmutatta, hogy a felépített hidak mennyire törékenyek. A biztonságos világ, az egymás iránti kíváncsiság és nyitottság helyét pillanatok alatt valami teljesen más, valami sötét és embertelen veheti át. Úgy vélte: ezért is törekedni kell a meglévő hidak őrzésére, és mindig késznek kell lenni új hidak építésére, és az újjáépítésre is.

A rendezvényt az RMDSZ részéről köszönő Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ országos önkormányzati tanácsának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Kolozsváron él Erdély második legnagyobb magyar közössége. Ez a legaktívabb és legdinamikusabb erdélyi magyar közösség, ugyanis a város mágnesként vonzza évszázadok óta magához Erdély minden tájáról a fiatalokat. "Ezáltal gyakorlatilag mindannyian együtt építjük Kolozsvárt, Erdély fővárosát" - fogalmazott.

A város kincsei közé sorolta a magyar napokat, mely megmutatta a magyar közösség igazi arcát, valóját. Úgy vélte: ez az őszinte örömünnep olyan falakat rombolt, amelyeket az elmúlt száz évben a román és a magyar közösség közé húztak.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nevében szóló Toró T. Tibor kijelentette: a kultúra újrafelfedezése és birtokba vétele a leghatékonyabb védekezési forma a leselkedő veszélyekkel szemben. "Tudnunk kell, kik vagyunk és tudnunk kell bemutatni azt másoknak is" - fogalmazott. Hozzátette: most azonban az új normalitás megtanulásán túl a békét is meg kell teremteni azáltal, hogy kíváncsiak vagyunk egymásra, kíváncsiak a saját és a másik kultúrájára, azáltal, hogy beszélgetünk és találkozunk egymással.

"A Magyar Napok több száz programja mind-mind egy békeajánlat, és a több tíz programhelyszíne a béke szigete" - jelentette ki Toró T. Tibor.

A nyitógálán a budapesti Duna Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar Szerelmünk, Kalotaszeg című produkcióját nézhette meg a Kolozsvári Magyar Opera nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség.

MTI