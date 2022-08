Módosított vakcinákat kap majd az EU

2022. augusztus 15. 22:40

Megállapodott a Moderna az Európai Unióval abban, hogy a jövőben az omikron vírusvariánst is tartalmazó vakcinákat fog szállítani. Az új termékek hatósági értékelése jelenleg is folyik.

Jelentős, a koronavírus elleni vakcinák beszerzését érintő változásról tudósított hétfőn az Európai Unió (EU) és a Moderna gyógyszerészeti vállalat. Mint a cég közölte, az omikront tartalmazó, úgynevezett bivalens oltásokról kötöttek megállapodást, amelynek révén erősebb, szélesebb körű és tartósabb védettség kialakítását várják a szakemberek.

Stéphane Bancel, a vállalat vezérigazgatója a hír kapcsán úgy nyilatkozott, számos, kétkomponensű védőoltást is fejlesztenek a globális járványhelyzet kezelésére. Az úgynevezett mRNA-1273.214 bivalens emlékeztető vakcinajelölt a vuhani törzs mellett a BA.1 omikron-alvariánst tartalmazza, és pozitív eredményeket mutatott az aggodalmat okozó egyéb mutánsok ellenében is. A második kétkomponensű oltásjelöltjük az mRNA-1273.222 pedig az eredetihez képest az omikron BA.4/5 törzsei ellen is hatékony. Mindkét anyag huszonöt mikrogrammot tartalmaz a jelenleg engedélyezett és elérhető emlékeztetőoltásból és ugyanennyit az omikronspecifikus alvariánsból.

Stéphane Bancel hangsúlyozta, a megállapodásban részt vevő európai uniós tagállamoknak lehetőségük lesz az omikron vírusvariánst tartalmazó emlékeztetőoltás-jelölt alkalmazására, és védelmet biztosítani állampolgáraiknak a téli szezon előtt. Hozzátette, a korábban megkötött EU-s szerződések továbbra is érvényben maradnak, azaz az új termékek a megállapított kontingensek részeként érkeznek majd.

Fontos részlet, hogy a Moderna friss termékét jelenleg is több állam hatósága vizsgálja.

