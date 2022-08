Kijött az olasz jobboldal programja – mintha Orbán írta volna

2022. augusztus 16. 00:10

Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök, az ellenzéki jobbközép Forza Italia /Hajrá Olaszország/ párt vezetője /k/ fogadja Matteo Salvinit, a Liga párt és Giorgia Melonit, az Olasz Testvérek párt vezetőjét a római rezidenciáján 2021. október 20-án (MTI/EPA/ANSA/Claudio Peri)

Egykulcsos adó, békepártiság, családtámogatás, atomenergia, határvédelem, kevésbé bürokratikus Európa: a választási győzelemre törő olasz jobboldal másolni kezdte a magyar modellt.

Múlt pénteken rejtélyes módon „kiszivárgott” a szeptember 25-i előrehozott választáson egységben induló olasz jobboldal (Giorgia Meloni Olaszország Fivérei pártja, Matteo Salvini Északi Ligája, Silvio Berlusconi Forza Italiája) választási programja.

Mint azt a Neokohn megjegyezte, a dokumentum valószínűleg a befektetők megnyugtatását szolgálja, így a szivárogtatás mögött nagy eséllyel maguk a pártok állhatnak.

A 150 százalékos GDP-arányos adóssághegyen ücsörgő Olaszországban időről időre felbukkannak a görög Szirizához hasonló költségvetési populisták, akik lazábban kezelnék az adósság visszafizetését, de kilépnének az eurózónából – tőlük szoktak a befektetők sikítófrászt kapni,

melynek következtében elszáll az olasz államkötvények kamata, és a kamatszolgálat rövid úton összeroppantja a költségvetést.

A Rai, az olasz közszolgálati műsorszóró felé kiszivárgott dokumentumnak rögtön az első bekezdésében ott is van a befektetői csemege: a három párt közös nyilatkozatban nyugtatja meg a piacokat, hogy gazdasági populizmusról szó sincs, Olaszország az EU és az eurózóna elkötelezett tagja, és nem az adósságcsomó gordiuszi átvágására, hanem tartós és stabil növekedésre építené gazdaságpolitikáját.

A programban azonban magyar szemszögből is számos izgalmas elem található – a legfontosabb szakpolitikákat ugyanis mintha egy az egyben a Fidesztől vették volna át.

Visszatér a nemzeti érdek

Az első, külpolitikai blokk („Több Olaszországot Európába, több Európát a világba!”) rögzíti: nem európai föderalista, hanem „a haza védelmére és a nemzeti érdekre koncentráló” külpolitika lesz a jobboldali kormány alatt Olaszország iránya, és az Európában eddig jó pénzért hallgató ország diplomáciai szerepének megerősítésére készülnek.

Rögzítik: támogatják az Oroszország által lerohant Ukrajnát, ugyanakkor „minden, a konfliktus megoldására vonatkozó diplomáciai kezdeményezést” támogatnak, békepárti politikát visznek.

A jobbközép koalíció részeként az euróból való kilépéssel korábban kacérkodó Liga is feladja ezt a gondolatát, és teljes elkötelezettséget nyilvánít az európai integráció folyamata mellett,

„egy politikusabb és kevésbé bürokratikus Európa perspektívájával”. Bár ez nem külpolitikai kérdés, még az első – ezek alapján tényleg a befektetők megnyugtatására szolgáló – blokkban világossá teszik, „stabil és tartós növekedésre, illetve teljes foglalkoztatottságra célzó gazdaságpolitikát” folytatnak majd, azaz nem szélsőbalos csodafegyverekkel tervezik megoldani az ország gazdasági problémáit.

Az Európa-politikát illetően programba foglalták, hogy Olaszország vezető szerepével rendkívüli európai tervet kezdeményeznek az afrikai kontinens fejlesztésére, hogy a segítség menjen oda, ne a migránsok ide, emellett hitet tettek „Európa történeti, klasszikus, zsidó-keresztény kulturális identitásának védelme” mellett. A pénzért hallgatás idejének is vége szakad: az olasz jobboldal újratárgyalná az Európai Bizottsággal a helyreállítási tervet a megváltozott körülményekre, szükségletekre, prioritásokra – értsd: megemelkedett energia- és nyersanyagárak – való tekintettel.

Egykulcsos adó, családi adókedvezmény

Örökzöld téma Olaszországban a legendásan hatékonytalan államszervezet megreformálása – ebben a tekintetben Berlusconiék vesszőparipája, a közigazgatási reform mellett Giorgia Meloni szerelemprojektje, a közvetlen köztársaságielnök-választás is bekerült a programba.

De izgalmas az adóztatási terv is: a Matteo Salvini által tavaly lapunknak elmondottak szerint jelentős elmozdulás történik majd az egykulcsos adó irányába, ezáltal enyhül a családokra, vállalkozásokra, egyéni vállalkozókra nehezedő adóteher. A százezer eurónál nem nagyobb bevétellel rendelkező ÁFA-alanyokra fokozatosan, a tavalyihoz képesti bevételi többletre bevezetik az egykulcsos adót, és célul tűzik ki, hogy a családok és vállalkozások is egykulcsosan adózhassanak majd.

Emellett számos elemet átvesznek majd a magyar családtámogatási rendszerből is,

első helyen például a családi adókedvezményt.

Könnyítik az első házuk megvásárlása előtt álló fiatal párok hitelhez jutását, és komplex születéstámogatási tervben bővítenék a bölcsődei rendszert.

Újra Salvinié a bevándorláspolitika

Visszatér az olasz kormányzati politika homlokterébe a határvédelem és a bűnüldözés is: megerősítik a Biztonságos Utcák Hadműveletet, melynek keretében az olasz utcákon már most is jelentős a hadsereg (!) jelenléte, határellenőrzéssel és kikötési tilalommal küzdenek az illegális bevándorlás ellen,

uniós fenntartású hotspotok létrehozását sürgetik Európán kívül a menekültkérelmek elbírálásának céljából, valamint harcot hirdetnek az antiszemitizmus és a politikai iszlám minden formája ellen.

Minden bizonnyal csírájában fojtják meg a feltétel nélküli alapjövedelem sajátos olasz formáját, az állampolgári jövedelmet (reddito di cittadinanza), ugyanis lecserélik azt „hatékonyabb szociális biztonsági intézkedésekre és aktív képzési, a munka világába való bevezetést célzó programokra”, azaz segély helyett munkát adnának inkább.

Ha pedig mindez nem lenne elég, az energetikai programjuk is igencsak kompatibilis a magyarral: fejlesztenék a hazai földgázkitermelést, támogatják az európai szintű ársapkák politikáját, melynek keretében az EU-s országok lobbierejüket kihasználva maximálhatnák az energiahordozók beszerzési árát, és meghirdették a „vétók és prekoncepciók nélküli energiatermelés” programját is, benne egy nagy visszatérővel: a „tiszta és biztonságos atomenergiára való támaszkodás” meghirdetésével Olaszország csatlakozik majd a francia-visegrádi atomenergia-tengelyhez.

mandiner.hu - kontra.hu