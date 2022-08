Négy országból érkeznek magyar fiatalok Székelyudvarhelyre

2022. augusztus 16. 08:52

Négy országból érkeznek ifjúsági korosztályú magyar csapatok a Határok nélkül elnevezésű kézilabda-fesztiválra, amelyet szerdától szombatig Székelyudvarhelyen rendeznek meg.

A székelyföldiek mellett felvidéki, délvidéki, partiumi és magyarországi csapatok lépnek pályára: a fiúknál a Szejke SK Székelyudvarhely, a Tatabánya, az FKK Ada és az FTC Kézilabda Akadémia, a lányoknál a Hajdúnánás SK, az ISK Székelyudvarhely, a HC DAC Dunaszerdahely, a Partium, a Halász József NKK Ada és az FTC Kézilabda Akadémia alkotja a mezőnyt.



A fesztivál - amelynek szervezője a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ), az Együtt növünk fel! Alapítvány és Székelyudvarhely város önkormányzata - szerda este az ünnepélyes megnyitóval kezdődik, a fiatalok mérkőzéseit csütörtökön és pénteken rendezik. A csapatokat péntek délután díjazzák a magyar All-Star válogatott-Székelyudvarhelyi VSK gálameccs szünetében. A szervezők tájékoztatása szerint Nagy László, Vadkerti Attila, Iváncsik Tamás, Iváncsik Gergő, Pérez Carlos, Diaz Ivo, Laluska Balázs, Mocsai Tamás, Schuch Timuzsin, Zubai Szabolcs, Katzirz Dávid, Szathmári János, Fazekas Nándor, Császár Gábor és Ilyés Ferenc is pályára lép a találkozón, vagyis a csapat a 2004-ben Athénban és a 2012-ben Londonban egyaránt olimpiai negyedik helyezett válogatott klasszisaira épül.



A kézilabdameccseken kívül kulturális, zenei és gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket, az utánpótlástornán résztvevő játékosok pedig kirándulásokon és helytörténeti előadásokon vesznek részt, majd a fesztivál Székelyudvarhely városának Szent István-napi ünnepségével zárul.



Novák András, az MKSZ operatív igazgatója elmondta, évek óta elhivatottan segítik a határon túli magyar kézilabdázást, ezért is nagy öröm, hogy végre összegyűlhetnek azok a határon túli magyar utánpótláscsapatok, amelyek részesei a programnak.



"Ahogy egymás között szoktuk mondani: erőnket összemérjük, és össze is adjuk! Nem lesz ez másként Székelyudvarhelyen sem" - tette hozzá.



Novák emlékeztetett, hogy a fesztivált az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani.

MTI