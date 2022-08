Hőség majd hidegfront

2022. augusztus 16. 14:22

A következő napokban helyi hatások alakítják időjárásunkat. Kedden még elszórtan várható zápor, zivatar, majd szárazabb idő köszönt be. Erősödik a nappali felmelegedés, olyannyira, hogy szerdán (36,8 fok) és pénteken (39,2 fok) akár a napi melegrekord is megdőlhet. Pénteken nyugat felől hidegfront érkezik, amely előbb a Dunántúlon, szombaton már az Alföldön is véget vet a hőségnek.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: Ma napos idő várható erőteljes gomolyfelhő-képződéssel, és kevés fátyolfelhővel. Nagyobb számban az ország északkeleti felében, kétharmadában záporok, zivatarok is kialakulhatnak néhol intenzív csapadék kíséretében. Éjszakára a csapadék megszűnik, a gomolyfelhők összeesnek és a legtöbb helyen kiderül az ég.

Szerdán csak kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, egy-egy zápor, zivatar legfeljebb az északkeleti határvidéken fordulhat elő. Az északnyugati, nyugati szelet napközben élénk, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az ország döntő részén 33 és 36 fok között várható.

