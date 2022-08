Független benzinkutak – kinyitnak-e augusztus 19-én és 20-án?

2022. augusztus 16. 18:47

A Független Benzinkutak Szövetségének rendkívüli közgyűlése többségi szavazással úgy foglalt állást, hogy a szövetséget alkotó tagvállalatok, vállalkozások egyénileg döntik el, nyitva tartanak-e vagy bezárnak augusztus 19-én és 20-án - közölte az FBSZ kedden az MTI-vel.

A szövetség múlt pénteken jelezte, hogy a 48 órás leállási lehetőséggel élve 500-600 benzinkút zárva marad. Az üzemszünetet tiltakozásként hirdették meg, amiért a Mol 50 százalékra csökkentette az FBSZ-hez tartozó vállalkozások benzinkútjainak kiszolgálási volumenét, és nem kapták meg a nekik járó állami támogatást sem.



Kedden az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára bejelentette, hogy a kormány 18,5 milliárd forintot különített el a kis benzinkutak támogatására. Nobilis Márton hozzátette, hogy a támogatási programjuk már a héten fogadja az igényléseket, az újabb támogatásokhoz a pályázók augusztusban hozzá is juthatnak. A kis benzinkutak literenként 20 forint vissza nem térítendő állami támogatásra jogosultak.



Keddi közleményében az FBSZ jelezte azt is, hogy a vidéki üzemanyag-ellátás javítása érdekében kezdeményezik a kapcsolatfelvételt a Mol vezetésével.

MTI