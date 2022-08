Kirekesztés Minneapolisban: a fehér tanárokat küldik el először az iskolákból

2022. augusztus 16. 21:04

Az egyesült államokbeli Minneapolis városában a fehér tanárokat bocsáthatják el elsőként, ha leépítésre kerül sor - erről is megállapodott a város tanárszakszervezete és az állami iskolakerület a kollektív szerződésről zajló tárgyaláson, amely lezárta a tanárok kéthetes sztrájkját.

A minneapolisi tanárszövetség és a minneapolisi állami iskolák szervezetének megállapodása szerint elbocsátáskor alapesetben az életkor számít, de ha egy tanár a "tankerület képzettséggel rendelkező tanárai között alulreprezentált csoport tagja", akkor leépítéskor, illetve áthelyezéskor a tankerület eltérhet az életkoralapú elbírálástól.



Az új intézkedés 2023 tavaszától lép életbe az állami iskolákban.



A megállapodásban az is szerepel, hogy az iskolákban újabb rasszizmus- és előítélet-ellenes intézkedések is életbe lépnek, megalakul például az Antirasszista és Előítélet-ellenes Fejlesztő Tanács, amelynek feladata az lesz, hogy csökkentse a megkülönböztető gyakorlatot és viselkedést az oktatási intézetekben.



A dokumentum azt is kimondja, hogy "a diákoknak hozzájuk hasonló oktatókra van szükségük, olyanokra, akikkel azonosulni tudnak".



A Star Tribune című helyi napilap a döntés nyomán rámutat: a megállapodás annak fényében jelentős, hogy a minneapolisi tankerület a diákok csökkenő száma miatt szűkülő költségvetése okán elbocsátásokra kényszerülhet a közeljövőben.



2020. májusában Minneapolisból indult a Black Lives Matter (Fekete Életek Számítanak) mozgalom erőszakba forduló tiltakozássorozata, miután egy rendőri intézkedés során életét vesztette George Floyd, egy színes bőrű férfi. Az érintett rendőrt, Derek Chauvint emberölés miatt tavaly 22 és fél év börtönre ítélte egy állami bíróság, idén júniusban pedig egy szövetségi bíróság 21 év börtönbüntetést állapított meg George Floyd emberi jogainak megsértése miatt.

MTI