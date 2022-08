Koronavírus - Megfertőződött az amerikai elnök felesége

2022. augusztus 16. 21:06

Koronavírussal fertőződött meg az amerikai elnök felesége, Jill Biden. Férje, Joe Biden elnök a közelmúltban gyógyult fel a fertőzésből.

A first lady szóvivője közölte, hogy Jill Bidennek enyhe, megfázáshoz hasonló tünetei vannak, hétfői tesztje lett pozitív. Négyszer beoltották, az eddigi utolsó, megerősítő vakcinát áprilisban kapta - mondta Elizabeth Alexander szóvivő a CNN televízió beszámolója szerint.



Joe Biden szóvivője a hírre reagálva a közösségi médián keresztül azt jelentette be, hogy az elnök tesztjeit is sűrítik. Joe Biden július közepén kapta el a fertőzést, július 21-i tesztje lett először pozitív, majd egy negatív eredményt követően július 30-án ismét pozitívnak bizonyult. Azt az időszakot karanténban töltötte, de kedden délután a Fehér Házban már nyilvános eseményen vesz részt, amelyen a tervek szerint aláírja a gazdasági törvénycsomagot.



Az elnöki házaspár az elmúlt napokat szabadságon töltötte családjával a dél-karolinai Kiawah-szigeten.



MTI