Multisport Eb - Két hét után újra világversenyen a kajak-kenusok

2022. augusztus 17. 11:55

Összesen 43 magyar versenyző - az épeknél 33, a para szakágban tíz - indul a müncheni multisport Európa-bajnokság keretén belül csütörtöktől vasárnapig sorra kerülő kajak-kenu kontinensbajnokságon, amely mindössze két héttel követi a világbajnokságot.

A válogatott négy arany-, egy ezüst-, és hat bronzérmet szerezve második helyen végzett az augusztus eleji, kanadai vb éremtáblázatán, s bár néhány helyen változott a csapat, a célkitűzés most is hasonló.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány módosított a Halifaxben indult válogatotton, az összeállításnál az is fontos szempont volt, hogy az Eb-n kvótákat lehet szerezni a 2023-as Európa Játékokra.

A szakember az MTI-nek elmondta: miután fárasztó utazást követően hazaérkeztek a tengerentúlról, néhány napot igénybe vett az átállás - ráadásul a kenus csapat lapátjai csak három nap késéssel érkeztek meg -, de mostanra nagyjából mindenki kipihente magát.

"Nehéz fenntartani a formát ilyen hosszú ideig, a két hét talán a legrosszabb ebből a szempontból, de minden riválisunk ezzel a problémával küzd" - fogalmazott Hüttner Csaba.

Hozzátette: konkrét elvárások most sincsenek a sok fiatallal teletűzdelt válogatottal szemben, de szerinte ami a vb-n sikerült, az most is benne van a csapatban.

"Ott sem a felkészüléssel volt a gond, hanem azzal, hogy a fiatalok nehezen alkalmazkodtak egy felnőtt világverseny körülményeihez." - mondta.

A para szakág egy-egy arany- és bronzérmet szerzett a vb-n, gyakorlatilag a kanadai csapat lesz ott Münchenben is, kiegészülve két B egységgel, amire a szabályok lehetőséget adnak. Hajdu Botond szövetségi kapitány három dobogós helyet vár az együttestől, de azt mondta: a nagyon optimista elképzelése szerint akár négy éremmel is zárhatnak.

A verseny csütörtökön elő- és középfutamokkal kezdődik, a döntőket pénteken, szombaton és vasárnap rendezik az Olimpiai Regatta Központban. München most először ad otthont kajak-kenu Eb-nek.

MTI