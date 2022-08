DK: újabb brutális áramár-emelkedés jöhet

2022. augusztus 17. 14:25

A Demokratikus Koalíció szerint az év végére újabb "brutális" áramár-emelkedés jöhet, amelynek következtében sok millió magyar ember kerülhet kilátástalan helyzetbe.

Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese szerdai online sajtótájékoztatóján azt mondta: árampiaci szakértők véleménye szerint a már most is megduplázott áramárakhoz képest decemberre további 2,5-szeresére, összességében ötszörösére emelkedhet az áram ára.

Ez a rezsiemelésnek egy újabb brutális hullámát jelenti, ami sok millió magyar ember számára fog megoldhatatlan gondot okozni, rengetegen kerülhetnek kilátástalan, reménytelen helyzetbe - hangsúlyozta.

Arató Gergely a DK nevében azt követelte, hogy a kormány ne emelje további két és félszeresére az áram árát, valamint fejezze be a titkolózást, és hozza nyilvánosságra, milyen áron szerzi be az MVM a villamos áramot, és azt is, hogy milyen módon állapítják meg a lakossági áramárat.

MTI