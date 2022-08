Magyarul szólt be az amerikai műsorvezető Sorosnak

2022. augusztus 18. 12:55

Soros György az Egyesült Államokban mostanában legtöbbször azzal kerül be a hírekbe, hogy komoly pénzekkel támogatja liberális ügyészek megválasztását Fotó: AFP

„Gyere ide Los Angelesbe és mondjad el ezt azoknak a családoknak, akik elvesztették fiaikat, lányaikat, apjukat, anyjukat!” – mondta Steve Hilton a Fox News műsorvezetője magyarul a csatorna Next Revolution című műsorában, üzenve ezzel a milliárdos spekulánsnak a liberális – az elkövetők minél gyorsabb szabadon bocsátásán tevékenykedő - ügyészekkel kapcsolatban.

Soros Györgyöt az amerikai közéletben is ugyanúgy ismerik, mint Magyarországon, és a magyar származású milliárdos spekuláns balliberális, nyílt társadalmat követelő tevékenysége ugyanúgy szúrja többek szemét is az Egyesült Államokban. A Fox News csatorna egyik műsorvezetője pedig nem is rejtette véleményét véka alá, és a Next Revolution című műsorban magyarul üzent Soros Györgynek.

Ahogyan arról már lapunk is többször beszámolt, az Egyesült Államokban mostanában legtöbbször azzal kerül be a hírekbe Soros, hogy országszerte komoly pénzekkel támogatja az olyan ügyészek megválasztását, akik liberális nézeteket vallanak. A helyzetet csak fokozza, hogy az általa hatalomra juttatott jelöltek kevés vagy semmilyen közigazgatási tapasztalattal nem rendelkeznek, a spekuláns társadalmi céljaival viszont egyetértenek.

Steve Hilton most a Fox News műsorában arról beszélt, hogy bár Soros egyik támogatottja, aki ellen a szavazók is felszólaltak, már el lett küldve San Franciscóból, egy másikra pedig szintén hasonló sors vár Los Angelesben, a spekuláns továbbra is azt állítja, hogy a biztonságot és igazságosságot célzó program józan észen és bizonyítékokon alapul. „Azt állítja, hogy népszerű és hatékony. Mennyire arrogáns és a valóságtól elrugaszkodott fanatikusnak kell lenni, hogy valaki ilyet mondjon? Micsoda sértés ez a beavatkozása miatt áldozattá váló emberek és a családjuk felé” - fogalmazta meg gondolatait Hilton.

A műsorvezető hozzátette: „Ahelyett, hogy cikkeket írogatnál a milliárdos erődöd biztonságából, figyelj oda arra, amit egyik magyarként mondok egy másik magyarnak”, majd magyarul folytatta: „gyere ide Los Angelesbe és mondjad el ezt azoknak a családoknak, akik elvesztették fiaikat, lányaikat, apjukat, anyjukat!”

Az amerikai igazságszolgáltatás helyzetéről korábban a Rendfenntartók Jogvédelmi Alapja (LELDF) készített tanulmányt, amelyből kiderül, hogy az elmúlt évtizedben az úgynevezett „társadalmi igazságosság” jelöltjei dominálták a legfőbb ügyészi tisztséget az Egyesült Államok különböző joghatóságaiban. Ezen ügyészek többsége a büntetések időtartamának csökkentését érte el, emellett ellenséges kapcsolatot alakított ki a rendőrséggel is. A bűnözés és az erőszak a megválasztásuk után erősen megugrott, írja a jelentés.

Mivel az Egyesült Államok kerületi ügyészeit az urnáknál választják meg, a LELDF tanulmánya azt vizsgálta, hogy a gazdag adományozók hogyan finanszírozták e jelöltek kampányát, és hogyan építették ki azt a politikai infrastruktúrát, amely koordinálta az ügyészek politikai döntéseit. Mint kiderül, eddig mintegy hetvenöt ilyen „progresszív” ügyészt sikerült a Soros-szervezeteknek hatalomra juttatniuk, az ő hatáskörük ma már minden ötödik (72 millió) amerikaira terjed ki.

Nemrég maga Soros György is megszólalt a témában, a Wall Street Journalnak július végén küldött levelében magát filantróp adakozónak nevezte, és azzal dicsekedett, hogy „reformpárti” ügyészekkel harcol a rasszista amerikai büntetőrendszer ellen.

MH