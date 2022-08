Világsztárokkal ad ingyenes koncertet pénteken Budapesten a Mandoki Soulmates

2022. augusztus 18. 22:58

Világsztárokkal, köztük Al Di Meola Grammy-díjas gitárművésszel, Mike Stern amerikai dzsesszgitárossal, Richard Bona basszusgitárossal valamint Randy Brecker jazztrombitással ad ingyenes jubileumi koncertet Mandoki Soulmates pénteken Budapesten, a Szentháromság téren.

Harmincéves fennállását jubileumi koncerttel ünnepli Budapesten a Leslie Mandoki által vezetett supergroup, a Mandoki Soulmates.

Leslie Mandoki budapesti sajtótájékoztatón mutatta be csütörtök este a zenekarhoz csatlakozó művészeket: Al Di Meola, Mike Stern és Randy Brecker mellett Nick van Eede, Till Brönner és Tony Carey. A nemzetközi sztárok mellett hazai előadóként pedig Takáts Tamás énekes lép fel a zenekarral. De a fiatal felfedezett, Max Merseny szakszofonművész, valamint Deobrat Mishra indiai citárművész és Fausto Beccalossi olasz jazzharmonikás is zenél az ingyenes koncerten.

Beszélt arról is, hogy Al Di Meola adta a supergroup nevét, a Grammy-díjas gitárossal nagyon jól ismerik egymást, éltere szóló barátságot kötöttek. Kiemelte azt is, hogy a koncerten fellép lánya, Mándoki Julia is.

Ez nem egy retrocsapat, nem a múltba tekintenek, hanem a jövőbe - mondta. Leslie Mandoki megjegyezte: nagy kihívást jelentett a Bartók Béla zenei öröksége ihlette Utopia for Realists/Hungarian Pictures című album elkészítése.

Mike Stern amerikai dzsesszgitáros - aki számos világsztárral lépett már fel és Miles Davis zenekarában is játszott - hangsúlyozta: elképesztő, ahogy Leslie Mandoki összerakta ezt a hatalmas projektet, mindannyian értékelik ezt a munkát, a magyar népzenét pedig gyönyörűnek tartja - hangsúlyozta.

Al Di Meola, a fúziós jazz egyik legismertebb és legbefolyásosabb gitárosa elmondta: nagyon örül, hogy újra Magyarországon léphet fel. Bármi történhet is a világban, a zene felemel minket - vélekedett.

Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő Leslie Mandoki 1992-ben alapította formációját, a Mandoki Soulmatest. A zenekarnak kezdetektől a mai napig tagja Randy Brecker, Ian Anderson (Jethro Tull), Al Di Meola, Mike Stern, Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), David Clayton-Thomas (Blood Sweat & Tears), Bill Evans (Miles Davis Band), Bobby Kimball (Toto), Peter Maffay, Nick van Eede (Cutting Crew), Jesse Sibenberg és John Helliwell (Supertramp). A soulmatesbeli zenésztársak eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek el, az eladott hanghordozók száma pedig meghaladja a 350 milliót.

A Mandoki Soulmates legutóbbi lemezét, a Hungarian Pictures/Utopia for Realists című albumot tavaly szeptemberben mutatták be.

A koncert a Szent István-napi ünnepségsorozat részeként ingyenesen látogatható a Szentháromság téren.

MTI