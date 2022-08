Kl-selejtező - A MOL Fehérvár bravúros győzelme Kölnben

2022. augusztus 18. 23:05

A MOL Fehérvár bravúros teljesítménnyel, emberelőnyét kihasználva 2-1-re nyert Kölnben a Konferencia-liga selejtezőjének negyedik, utolsó fordulójában csütörtökön, a párharc első felvonásán.

A visszavágót jövő héten rendezik, a párharc győztese a főtáblán szerepelhet ősszel.



Konferencia-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, első mérkőzés:

1. FC Köln (német)-MOL Fehérvár FC 1-2 (1-2)



Köln, 45 000 néző, v.: Tiago Martins (portugál)

gólszerzők: Dietz (14.), illetve Zivzivadze (32.), Dárdai (40.)

sárga lap: Szkiri (68.), Hector (95.), illetve Larsen (24.), Hangya (55.), Fiola (58.), Dárdai (69.), Zivzivadze (85.)

kiállítás: Chabot (20.)



Köln: Schwabe - Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen (Kilian, a szünetben) - Hector, Szkiri - Thielmann (Maina, 60.), Ljubicic (Olesen, 76.), Kainz (Adamjan, 76.) - Dietz (Tigges, 76.)



MOL Fehérvár: Kovács D. - Nego, Larsen, Stopira, Sabanov, Hangya - Bamgboye (Ljednyev, 86.), Pinto (Pokorny, 94.), Fiola, Dárdai (Heister, 81.) - Zivzivadze (Lüftner, 94.)



A Köln azonnal a kezdést követően érvényre juttatta erőfölényét, a Fehérvár védekezni kényszerült és próbálta felvenni a ritmust. A 14. percben aztán Dietz párharcot nyert a kissé gyámoltalan Sabanovval szemben, majd ziccerbe került, amit higgadtan értékesített. Hat perccel később Chabot buktatta a labdát mellette megtoló Dárdait a hazai térfél közepén, a játékvezető pedig kiállította a kölni védőt. Ezt követően nagy fordulatot vett a mérkőzés, a házigazda megzavarodott, hátul több hibát vétett, a Fehérvár viszont erőre kapott, támadásait már el tudta vinni veszélyes területre. A 32. percben Nego pontos beadására Zivzivadze ellenállást nem tűrően érkezett, és fejjel egyenlített. A georgiai a kupasorozat ötödik mérkőzésén is betalált, ez már a hatodik gólja volt. A 40. percben pedig Zivzivadze ugratta ki Dárdait, aki éles szögből, 14 méterről bombázott a rövid felsőbe, így a Fehérvár egygólos előnnyel vonult pihenőre.

A szünetben rendezni tudta sorait a Köln, amely a második félidőben emberhátrányban is azonnal magához ragadta a kezdeményezést. A Fehérvár fegyelmezetten visszazárt a térfelére, véletlenül sem nyílt ki, így ellentámadásra ritkán, akkor is visszafogott létszámmal vállalkozott csupán. A 70. perc környékén tovább fokozta a nyomást a házigazda, Kovácsnak akkor már komoly védenivalója is akadt. A végjátékra aztán alaposan elfáradt a vendégcsapat, de mivel a hazaiak sem tudtak újítani, erőteljes hajrát kivágni, az eredmény nem változott.

MTI