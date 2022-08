Minden jegy elkelt az István, a király székelyföldi előadásaira

2022. augusztus 19. 10:33

Látványában erősödött, lendületében maradt, üzenetében pedig örökérvényű az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció, amely 2022-ben második évadához érkezett. A szólisták a színpadon, a stábtagok a háttérben, a kórustagok a lelátókon, a táncosok a játéktéren készülnek, szívüket-lelküket beleadva, újra maradandót alkotni. Az augusztus 20–24. közötti öt előadásra az összes jegy elkelt – jelentették be a szervezők a csütörtöki sajtótájékoztatójukon.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, valamint Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke egy sajtóséta keretében mutatta be a készülő produkciót, valamint a kulisszákat, de előtte a színpadon, a szereplők között elvegyülve osztották meg gondolataikat a nagysikerű produkcióról.

Képek: István, A Király Székelyföldi Nagyprodukció

Sepsiszentgyörgy polgármestere büszkeségét fejezte ki, hogy egy ilyen nagyszabású produkciót honosíthat meg Sepsiszentgyörgy. Amikor most leültem az első sorba, megint azt éreztem, hogy százszor lehetne megnézni ezt az előadást, így remélem, hogy még sokszor fogunk találkozni egymással. Maradjatok együtt, ezt kívánom – mondta el a jelenlevőknek. A polgármester azt is elárulta, hogy az előadásokra minden jegy elkelt.

Az egyik legnagyobb erénye és ütőkártyája az István, a király társulatának, hogy európai színvonalú produkciót vitt színpadra, amelyre egész Székelyföld büszke. A székelyföldi nagyprodukció egy erős kulturális erőtér, Kovászna Megye Tanácsa pedig támogatja a Háromszéken tudatosan építkező kulturális-szellemi erőtér mozgatóit intézményei és rendezvényei által – fejtette ki Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke az esemény kapcsán.

Orza Călin rendező-koreográfus úgy fogalmazott, az új arcok új perspektívákat is hoznak. „A régi arcokkal újra találkozni ezért újdonság, mert megbizonyosodunk afelől, hogy amit oly sok áldozattal tavaly létrehoztunk, hatása van, és ha tavalyról idénre is át tudjuk menteni ezt a hatást, akkor a jövőben is lesz létjogosultsága a produkciónak. Egy rendezőnek ez erőt és inspirációt ad. Kisebb cserék vannak, de ők új lendületet hoztak – ez inspirált engem, hogy új impulzusokat építsek be a darabba. Látványelemeken erősítettünk, gondolatokat aláhúztunk, néhány jelenet tartalmiságát hangsúlyoztuk, de a koreográfiákat ugyanolyan élénken, a zenei anyagot ugyanolyan frissen tartjuk. Ahogy tavaly hatott, úgy idén is hatni fog – ezen dolgozunk hatalmas lelkesedéssel – zárta gondolatait a rendező.

Ezt követően, Dancs Zsolt producer körbevitte a sajtó képviselőit a produkció helyszínéül szolgáló Sepsi Arénában, betekintést engedve a színpad mellett, mögött és alatt zajló részletekbe, bekísérte őket az öltözőkbe, megmutatta a próbatermeket, és felengedte őket a háromszintes színpadra is, amelyet a rockzenekar, a szimfonikusok, a szólisták és a táncosok laknak be majd estéről estére. Dancs mesélt arról, hogy kinek mi a dolga a színfalak mögött, kiemelve, ha valami egy bizonyos helyen van, akkor azt mindenki tudja, hogy nem ott lett hagyva, hanem annak ott kell lennie. Az augusztus 19-i főpróbát, a szervezők meghívására, több mint húsz hátrányos helyzetű gyermek nézi meg.

A produkció munkáját idén 44 önkéntes, 68 stábtag és háttérmunkás segíti, összesen 335 ember munkája érik be augusztus 20-án. Az előadás a mű szerzői jogait képviselő Zikkurat Színpadi Ügynökség és a Melody Kft. ötlete alapján és az ők engedélyükkel jött létre.

szekelyhon.ro