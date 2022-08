Tizenkét helyszínen programokkal készülnek Budapesten a hétvégén

2022. augusztus 19. 14:00

Fesztiválhangulat, színpadi és utcai produkciók, kiállítások, látványművészeti előadás, kreatív, inspiratív terek, családi és gyermekprogramok várják tizenkét helyszínen Budapesten a közönséget a hétvégén a Szent István-napi állami rendezvénysorozat részeként - tájékoztatta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-t pénteken.

A Vörösmarty téren Csárdafesztivált rendeznek, amelyen mintegy 50 színpadi produkció, nóta, cigányzene, népzene, néptánc és a magyar csárdakultúra tradicionális ételei várják a látogatókat vasárnapig.



A háromnapos Operett Korzón a Vigadó téren a magyar operettműfaj legjava mellett musicalrészleteket, Boris Vian-dalokat és rajzfilmslágereket is hallhat a közönség. Az operettműfaj elismert előadói mellett a Budapesti Operettszínház művészei - többek között Serbán Attila, Dolhai Attila, Kerényi Miklós Máté, Bálint Ádám, Nádasi Veronika és Polyák Lilla - lépnek fel.



Pénteken este 9 órától Hold-Fény-Mesék címmel az Andrássy úton, a Kodály körönd és a Hősök tere közötti részen fényalakként jelennek meg a magyar mondavilág szimbólumai, mesefigurái és az útjukat segítő vagy keresztező óriások, boszorkányok, ördögök, aranymadarak, akiket több mint 200 artista, tűzzsonglőr és táncos kelt életre.



Szombaton és vasárnap hét magyar hős hét hősies tettének története elevenedik meg az elmúlt 1000 évből a Hősök útja programsorozatban a budai Várban a Tóth Árpád sétányon hagyományőrző csoportok és színészek közreműködésével.

Az Alkotmány utcában várja a látogatókat az egykor a Szent Jobbot hordozó Aranyvonat másolata, amelyet 2020. augusztus 20-án adtak át, és amely most péntektől vasárnapig látható.

A Gellért-hegyen, a Panorama Classical színpadon klasszikus zene szól majd: fellép a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a Koncz Kriszta Quartet, a Modern Art Orchestra, a Kodály Kórus Debrecen, a Szent István zenekar valamint a Danubia szimfonikus zenekar és formációi.

A Március 15. téren a Sporthősök című rendezvény 1930-tól napjainkig mutatja be a labdarúgó-világbajnokságok legérdekesebb pillanatait, magyar sikereit. A 22 installáció mellett egykori játékosok, szakértők, kommentátorok kerekasztal-beszélgetéseken mesélik el élményeiket, személyes történeteiket, de ügyességi játékokkal is várják az érdeklődőket.

A Műegyetem rakparton népszerű magyar zenekarok lépnek fel a Road Movie Live programsorozat keretében írt dalaikkal, amelyeket egy-egy hazai régió, város, falu, utca vagy épület ihletett. Zenél egyebek mellett a Csík zenekar, a Hiperkarma és az Ivan and The Parazol, a koncertek között pedig a művészeknek a választott helyszínekhez való személyes kötődését bemutató riportfilmekből is vetítenek.

A Varázsliget a Vajdahunyad váránál gyerekprogramokkal - bábelőadással, mesekiállítással, cirkuszi játszóházzal, vásári mutatványokkal, valamint herceg- és hercegnőképző programmal - várja a családokat. A Magyar Honvédség katonai járművek és fegyverek technikai bemutatójával készül, de szabadon kipróbálható lesz egy repülőgép-szimulátor és a lézerlövészet is.

Utcazene Fesztivál és Food Truck Show lesz a Szabadság téren, fellép többek között az angol Daniel Docherty, a CstDzs A'N'R-t és az OPSA Dehëli, míg az Erzsébet téri Szabadrét Fesztiválon elektronikus és élőzene szórakoztatja a közönséget.

A Divat & Design Fesztivál a Bálna Budapestben kézműves foglalkozást, fenntarthatósági programokat és kerekasztal-beszélgetéseket kínál a hétvégére - áll a közleményben.

MTI