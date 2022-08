Zivatarveszélyre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

2022. augusztus 19. 19:45

Zivatarveszély miatt országos figyelmeztetéseket adott ki szombatra, augusztus 20-ára az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez péntek este eljuttatott veszélyjelzés szerint Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést zivatarveszély miatt.



Emellett az ország nagy részére a felhőszakadás veszélye miatt is figyelmeztetést adtak ki: a fővárosra, továbbá Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyére másodfokút.



Azt írták: a térséget elérő hullámzó hidegfront hatására zivatarokra kell számítani. Az éjszaka második felétől egyre inkább a felhőszakadás lehet a fő veszélyforrás.



Szombaton napközben több hullámban, több helyen várhatók zivatarok, a legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben. A zivatarokat a felhőszakadás mellett helyenként viharos szél és jégeső kísérheti.



Mindeközben az ország északkeleti, keleti megyéiben még 25-26 fok közelében alakulhat a napi középhőmérséklet. A csúcsértékek általában 25 és 31 fok között valószínűek, de északkeleten még melegebb lesz, 34-36 fok is előfordulhat.



A hőség veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat többször felhívta a figyelmet arra, hogy zivatarok is befolyásolhatják az augusztus 20-ai ünnepi programokat. Ezért azt kérték: aki kilátogatna a rendezvényekre, kövesse az időjárás alakulását, a veszélyjelzéseket.



Az államalapítás ünnepéhez idén is négynapos programsorozat kapcsolódik. A részletes programkínálat és egyéb információ a folyamatosan frissülő www.szentistvannap.hu weboldalon található.



Az ünnep biztonságos lebonyolításáért idén is az operatív törzs felel. A testület reggel 7 órától folyamatosan ülésezik, figyelemmel kíséri az időjárási helyzet alakulását, és ha szükséges, dönt a szabadtéri rendezvények biztonságos megtartásához szükséges lépésekről. A szombat délelőtt 9 órára tervezett légi parádét már lemondták.



A szombaton 21 órakor kezdődő tűzijátékról az operatív törzs a szombat déli ülését követően dönt.

MTI