Bakondi: veszélyesebb és szervezettebb az illegális migráció

2022. augusztus 19. 19:53

Veszélyességét, szervezettségét és nagyságrendjét tekintve is "szintet lépett" az illegális migráció - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György azt mondta: egyre gyakrabban érkeznek nagyobb csoportokban a migránsok. Látható a szervezettség is, gyakori továbbá az erőszakosság, a fegyveres fellépés.



Felidézte, hogy a közelmúltban a szerb határ közelében "területszerzési összetűzés" is volt az embercsempészbandák között. Ezért is fontosnak nevezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megállapodott egy az osztrák kancellárral és a szerb elnökkel tartandó találkozóról, azzal a céllal, hogy nemzetközi szinten elősegítsék a szervezett bűnözés, azon belül az embercsempész hálózatok felszámolását.



A főtanácsadó kiemelte: fokozott őrzés van a magyar határon. Az utóbbi időben Zombor térségében, a horvát határnál is csoportosulnak a migránsok.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Szlovéniában hatalomra került baloldali erő a határkerítés lebontására készül. Nem tudni, hogy ez mekkora vonzóerőt jelent a balkáni útvonalon érkezők számára - jegyezte meg Bakondi György.



MTI