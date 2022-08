A magyarságot összeköti a múlt, a jelen és a jövő

2022. augusztus 19. 22:00

A magyarságot összeköti a múlt, a jelen és a jövő, amit együtt álmodunk - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Zalaegerszegen.

Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott ünnepségen kifejtette: Szent István olyan országot teremtett, "amely a történelmünk szaggatott volta ellenére, nehéz pillanataiban, elnyomások, megszállások és megcsonkítás közepette is a folyamatosságot, a magyar államiság létét biztosítja ezer esztendeje itt a Kárpát-medencében".



Szent István öröksége az első törvénykönyv, mely azóta is alapja az az alkotmányunknak. Az időtálló vármegyerendszer, a korszerű közigazgatás-szervezés mellett identitást képző közösségeket hozott létre - hangsúlyozta Gulyás Gergely.



Kiemelte: Szent István múlhatatlan érdeme, hogy támogatta az egyházmegyerendszer megalkotását, elrendelte a templomépítéseket, valamint részt vett az egyházközösségek megszervezésében. Ennek köszönhetően jött létre évezredes kultúránk: amely "egyszerre magyar és európai" - emlékeztett Gulyás Gergely.



Beszédében kitért arra is, hogy a zalai megyeszékhely elmúlt évtizedben látványos fejlődésen ment keresztül: megújult múzeum, szépülő város, új munkahelyek, egyedülálló technológiai előrelépés jött létre a térségben.



Az Art moziban tartott ünnepséget az Ismerős arcok és a zalaegerszegi szimfonikusok közös koncertje zárta.



MTI