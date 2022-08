Horgos: Az idő múlásával látszik Szent István alkotásának maradandósága

2022. augusztus 19. 23:10

Ahogy sokasodnak a magyar államiság mögöttünk hagyott évei, úgy látszik egyre tisztábban az alapító király alkotásának maradandósága, hangzott el péntek délután Horgoson, az első vajdasági Szent István szobornál megtartott ünnepségen, amit a Juvenior Polgárok Egyesülete és az Órás Villa Polgári Egyesület szervezett augusztus 20-a tiszteletére.

Az alkalmi beszédet Kenyeres Klaudia könyvtáros tartotta, aki elmondta, hogy az államalapító Szent István király ünnepe a magyarság legmeghatározóbb történelmi eseményét idézi a jelen embere számára. A kérdés ugyanaz volt, mint azóta annyiszor: megmaradunk vagy elveszünk? Öröksége egy évezrede határozza meg nemcsak nemzetünk sorsát, de mindennapjainkat is. Nekünk magyaroknak Szent István óta élő követelésünk mind a mai napig, hogy azok, akikkel egy sors-, érték- és érdekközösséget alkotunk itt Európában, tisztelettel viseltessenek irántunk. Szent István vívta ki számunkra a nemzeti önrendelkezést, amit a magyar nemzet idegen megszállókkal szemben is védelmezett, sőt, ha úgy hozta a sors, a legnagyobb hadseregekkel is volt bátorságunk szembeszállni, mint ahogy arra másik két nemzeti ünnepünk, március 15-e és október 23-a emlékeztet.

Szent István számára világos volt az is, hogy a magyarok jövője nem vethető alá semmilyen más földi hatalom érdekeinek. Ma sajnos sokak számára sem Európa keresztény identitása, sem a magyar érdek elsődlegessége nem magától értetődő. Sőt sokan azt akarjak elhitetni, hogy a nemzeti érdek és a keresztyén értékek már nem jelentenek megfelelő talapzatot az európai jövő számára. Mi ezt éppen fordítva gondoljuk: az a jövő nem európai, amelyet nem a keresztyénség értékvilágát mérceként elfogadó nemzetek közössége jelenít meg.

Az alkalmi beszéd után Gutási Ákos atya megszentelte az életet és a hazát jelképező kenyeret, amit azután szétosztottak az ünneplőknek. Az ünnepség első része Szent István szobrának megkoszorúzásával zárult.

Simon Ervin konzul Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, Huzsvár Ervin és Rövid Jenő a VMSZ, Lackó Róbert és Kónya Róbert Magyarkanizsa önkormányzata, Tóth Zoltán és Valkovics Gábor pedig Horgos helyi közösség nevében koszorúzott. A jelenlévő polgárok egy szál virággal ugyancsak a szoborhoz járultak.

Az ünnepség ezután a megszokott Órás villa kertje helyett a művelődési ház színpadján folytatódott, ahol megtartották az idei évi Bartók ünnepet. Mint ahogyan azt Halász György, az Órás Villa Polgári Egyesület elnöke a köszöntőjében elmondta, minden év augusztusában arra emlékeznek, hogy Bartók 1906-ban népdalokat gyűjtött Horgoson.

Az alkalmi műsorban felléptek a helybeli Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület népművészei, valamint az algyői Parlando Énekegyüttes tagjai.

Németh Ernő





vajma.info