Multisport Eb - Kopasz Bálint arany-, a női kenupáros ezüstérmes

2022. augusztus 20. 15:20

Kopasz Bálint megnyeri a férfi kajak egyes 1000 méteres döntőjét a müncheni multisport Eb keretében zajló kajak-kenu Európa-bajnokságon 2022. augusztus 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar versenyzők egy-egy arany- és ezüstérmet gyűjtöttek a szombati döntős program első részében a müncheni multisport Eb keretében zajló kajak-kenu Európa-bajnokságon.

Elsőként ért célba magabiztos versenyzéssel férfi K-1 1000 méteren Kopasz Bálint, aki ezzel megvédte címét, és a királyszámban jelenleg ő az aktuális olimpiai és világbajnok is. Női C-2 500 méteren Bragato Giada és Nagy Bianka második lett.

Szombaton is hasonló idő fogadta a versenyzőket a pályán, mint egy nappal korábban, az eső változó intenzitással esett, a levegő hőmérséklete pedig nem érte el a 20 fokot.

Magyar részről a kenus Adolf Balázst szólították először a rajthoz 1000 méter egyesben az Óbudai Ganz VSE 22 éves olimpikon sportolója tavaly bronzérmes volt ebben a számban, két hete, a vb-n azonban nem sikerült döntőbe jutnia. Ezúttal ott volt a legjobbak között, de a dobogós helyek sorsába nem tudott beleszólni, nyolcadikként ért célba. Az élen a vb-győztes román Catalin Chirila és a címvédő cseh Martin Fuksa csatázott egymással nagyot, előbbi nyert.

Az olimpiai és világbajnok Kopasz Bálint címvédőként szállt vízre kajak egyes 1000 méteren, a Győri Graboplast VSE 25 éves klasszisa ezúttal is a portugálok tokiói bronzérmes ászával, Fernando Pimentával vívott különcsatát. A rivális féltávnál még egy hajóhosszal vezetett, de a második 500 méteren Kopasz ritmust váltott, gyönyörűen elment mellette, állva hagyta és a célban már neki volt több mint egy hajóhossznyi előnye. Harmadikként a belga Artuur Peters zárt.

Kopasz - akinek Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, maga is kajakos olimpiai bajnok adta át az aranyérmet - két héten belül világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett.

Női K-2 500 méteren a 18 éves Fojt Sára és a 24 éves Pupp Noémi frissen összeült egysége remekül versenyzett, a futam egy pontján úgy tűnt, akár a bronzérmet is megszerezheti, de aztán végül negyedik lett a világbajnok lengyelek, valamint a vb-3. belgák és a vb-2. németek mögött. A dobogó kevesebb mint két tizedmásodpercre volt.

A két héttel ezelőtti kanadai világbajnokságon bronzérmes Bragato Giada, Nagy Bianka kettős éremesélyesnek számított C-2 500 méteren, Halifaxben ugyanis csak az ukrán Ludmila Luzan, Anasztaszija Csetverikova duó tudta megverni Európából. A magyarok jól rajtoltak, és miközben az ukránok hamar elkezdték diktálni a tempót, 250 méternél a második helyen haladtak át. Bár a finisben a lengyelek támadták őket, sikerült megtartaniuk a pozíciójukat, így a címvédő ukránok mögött ezüstérmet szereztek.

Az 500 méteres férfi kajaknégyeseknél a Kuli István, Csizmadia Kolos, Balogh Gergely, Nádas Bence összeállítású magyar egység végig harcban volt az éremért, az éllovas németek mögött ugyanis négy hajó harcolt a további dobogós helyekért. A befutó nagyon izgalmas volt, de végül a magyarok a szlovákok és a franciák mögött a negyedik helyre szorultak, utóbbiaktól csupán kilenc századot kaptak.

Az öt olimpiai szám után három olyan döntő következett, amely nem szereel az ötkarikás játékok műsorában.

Női K-1 200 méteren Lucz Anna friss vb-bronzérmesként szállt vízre, a kontinensről csupán a szlovén Anja Osterman került elé a világbajnokságon. Az UTE 23 éves kajakosa nagyot küzdött a döntőben a címvédő dán Emma Jörgensennel, Ostermannal és a lengyel Marta Walczykiewicz-csel, és a szoros befutó után negyedikként rúgta be a hajóját.

Férfi C-1 200 méteren Korisánszky Dávid, az MTK 29 éves kenusa a délelőtti középfutamból biztosította a helyét a legjobb kilenc között, és ebben a mezőnyben is nagyot küzdött, ami az ötödik helyre volt elegendő. Az aranyat a litván Henrikas Zustautas szerezte meg.

Ugyanezen a távon, a férfi kajak ketteseknél a szám kétszeres világbajnoka, Balaska Márk ezúttal a tavalyi tokiói olimpián egyesben negyedik Csizmadia Kolossal állt rajthoz, aki 50 perccel korábban még a négyes tagjaként versenyzett az Olimpiai Regatta Központban. A magyar páros végig a középmezőnyben haladt, és a hajrában sem tudott közelebb férkőzni az élbolyhoz, végül hetedikként ért be. Győztek az olaszok.

A müncheni kajak-kenu Európa-bajnokság szombati döntőinek dobogósai és a további magyar helyezések:

férfiak:



K-1 1000 m, Európa-bajnok:

Kopasz Bálint 3:29.898 p

2. Fernando Pimenta (Portugália) 3:31.964

3. Artuur Peters (Belgium) 3:32.401

K-2 200 m, Európa-bajnok:

Manfredi Rizza, Andrea Di Liberto (Olaszország) 31.662

2. Jakub Stepun, Bartosz Grabowski (Lengyelország) 31.673

3. Arturas Seja, Ignas Navakauskas (Litvánia) 31.678

...7. Balaska Márk, Csizmadia Kolos 32.531

K-4 500 m, Európa-bajnok:

Németország (Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacob Schopf, Max Lemke) 1:20.282

2. Szlovákia (Samuel Balaz, Denis Mysak, Csaba Zalka, Adam Botek) 1:20.877

3. Franciaország (Guillaume Burger, Maxime Beaumont, Quilian Koch, Guillaume Le Floch) 1:20.902

4. Magyarország (Kuli István, Csizmadia Kolos, Balogh Gergely, Nádas Bence) 1:20.994

C-1 200 m, Európa-bajnok:

Henrikas Zustautas (Litvánia) 39.832 mp

2. Pablo Grana (Spanyolország) 39.894

3. Oleksii Koliadych (Lengyelország) 40.166

...5. Korisánszky Dávid 40.671

C-1 1000 m, Európa-bajnok:

Catalin Chirila (Románia) 3:49.681 p

2. Martin Fuksa (Csehország) 3:50.032

3. Carlo Tacchini (Olaszország) 3:51.637

...8. Adolf Balázs 3:57.152



nők:



K-1 200 m, Európa-bajnok:

Emma Jörgensen (Dánia) 39.848 mp

2. Anja Osterman (Szlovénia) 40.061

3. Marta Walczykiewicz (Lengyelország) 40.134

4. Lucz Anna 40.300

K-2 500 m, Európa-bajnok:

Karolina Naja, Anna Pulawska (Lengyelország) 1:41.418

2. Hermien Peters, Lize Broekx (Belgium) 1:42.230

3. Paulina Paszek, Jule Hake (Németország) 1:42.702

4. Fojt Sára, Pupp Noémi 1:43.536

C-2 500 m, Európa-bajnok:

Ludmila Luzan, Anasztaszija Csetverikova (Ukrajna) 1:57.672

2. Bragato Giada, Nagy Bianka 1:58.924

3. Sylwia Szczerbinska, Julia Walczak (Lengyelország) 1:59.572

Szombaton még további négy döntőre kerül sor, a 15.52 órakor rajtoló 5000 méteres versenyekben négy magyar versenyző lesz érdekelt.

A magyar versenyzők nyilatkozata a müncheni multisport Eb keretében zajló kajak-kenu Európa-bajnokságról:

Kopasz Bálint (K-1 1000 m, 1. hely):

"Nagyon boldog vagyok, hogy kijött egy csúcsszuper forma, pedig délelőtt úgy éreztem, hogy nyomott vagyok egy kicsit, elég magas volt a páratartalom. Viszont nagyon jó taktikát alkalmaztam, ennek nagyon örülök, ahogy annak is, hogy erős voltam fejben, ami nem könnyű minden ezer méteres versenyen. Ez a legnagyobb erősségem. Az utolsó kétszáz méteren olyat tudtam indítani, amivel megtörtem Pimentát. Hosszú évek óta versenyzünk együtt és kiismertem. Fantasztikus így zárni ezt az évet. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy edzőmmel, édesanyámmal ilyen jól együtt tudunk dolgozni és megbízunk egymásban. Szeretnék még sok ilyen szép versenyzést, eredmény megélni vele."



C-2 500 m (2. hely):

Bragato Giada:

"Nagyon jó pályát jöttünk, a vb után azt mondtuk, hogy itt következik a visszavágó az ukránokkal. Ez sajnos nem sikerült, de már most is közelebb voltunk hozzájuk és még közelebb is fogunk kerülni, jövőre az a cél, hogy megverjük őket. Ez az év felülmúlja a várakozásainkat. Elég nagy teher, hogy most olimpiai számban indulunk, és szerettünk volna jól bemutatkozni a felnőtt mezőnyben, megmutatni, hogy figyelni kell ránk."

Nagy Bianka:

"Nem volt előfutamunk, ezzel együtt nem éreztem első pályásnak a versenyünket. Amióta kint vagyunk, próbáltuk feltérképzeni a pályát. Még indulunk a szegedi U23-as vb-n, most úgy érzem, az nagyon fog fájni, mert feszített a tempó. Remélem, most tudunk egy kicsit pihenni, nekem Szegedre egyébként sem kell sokat utaznom, úgyhogy ott még tudjuk majd hozni a jó formánkat."

Adolf Balázs (C-1 1000 m, 8. hely):

"A helyezéssel nem vagyok elégedett, de azzal igen, hogy maxos pályát tudtam jönni. A jelenlegi formámmal nem vártam, hogy dobogóznék, talán sokat nem kaptam az élbolytól, ezzel a formával ez egy vállalható teljesítmény. Bizakodó vagyok a jövőre nézve, ha sikerül visszahozni a jó formámat, sőt, még javítani is rajta, akkor kő kövön nem marad."



K-2 500 m (4. hely):

Fojt Sára:

"Szerintem jobb pályát mentünk, mint tegnap. Fokozatosan egyre javultunk, szerintem még sok van bennünk."

Pupp Noémi:

"Vegyes érzéseink vannak, jó lett volna érmet szerezni, de ez a negyedik hely sem rossz annak fényében, hogy egy hete ültünk össze. Keserédes a hangulatunk, mert két tizedre volt a dobogó, lehet, hogy ha van bennünk még eggyel több edzés, akkor megvan az érem. De majd kielemezzük, és remélem, hogy a végén csak az édes íz marad."



K-4 500 m (4. hely):

Kuli István:

"Amikor beértünk és megtudtuk, hogy nem lett meg a dobogó, akkor nagyjából két-három másodpercig szomorkodtunk. De ha visszatekintünk a szezonra, ez egy pozitív visszajelzés, úgyhogy boldogok vagyunk."

Nádas Bence:

"Jól kaptuk el a rajtot és jól jöttünk végig. Azt éreztem, hogy fut alattunk a hajó, tudtuk tartani a tempót és az indítások is jól sikerültek. Nagyon jó eredmény ez a negyedik hely."



Lucz Anna (K-1 200 m, 4. hely):

"Megcsináltam mindent, amit tudtam. Nagyon szoros verseny volt, itt már csak nüanszok döntenek, nekem most a negyedik hely jutott. Szerintem jó pálya volt, persze jó lett volna dobogóra állni, de nem hiszem, hogy egy negyedik hellyel elégedetlennek kellene lennem."



Korisánszky Dávid (C-1 200 m, 5. hely):

"Abból a hat kétszáz méterből, amit a vb-n és az Eb-n mentem, ez a döntő volt a legjobb. Látom, hogy 30 és 80 méter között kell fejlődnöm, viszont a második száz méterem szerintem egyedülálló a mezőnyben és ennek nagyon örülök."



K-2 200 m (7. hely):

Balaska Márk:

"Rutinos vagyok kétszáz párosban, odatettük magunkat Magyarországért, kiálltunk tiszta szívvel, de ez egy ilyen verseny, van, hogy sikerül, van, hogy nem."

Csizmadia Kolos:

"Nem titok, hogy az ötszáz négyes nagyon sokat kivett belőlem, teljesen elkészültem az erőmmel az utolsó ötven méterre. Örülök, hogy így meg tudtuk csinálni ezt a kétszázas pályát, bár a végére nagyon elfáradtunk."

MTI