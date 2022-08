Véget ért Farmer Expo Debrecenben

2022. augusztus 20. 20:55

Szép ágazati seregszemle volt a 32. debreceni Farmer Expo - értékelte a szombaton befejeződött idei, négynapos nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítást Vaszkó László vásárigazgató az MTI-nek.

A vásárzárást követően azt mondta, az agrárágazatot sújtó aszály a kiállítást is érintette: a szabadtéri programokat tűző napon, csaknem 40 fokos hőségben kellett megtartaniuk, de a gazdák, a kiállítók és a látogatók is kitartottak, szombaton látogatói rekordot értek el.

Az ország egyik legnagyobb agrár-seregszemléjén és a részeként megrendezett Hortico zöldség-gyümölcs és kertészeti szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 330 kiállító mutatkozott be.

A vásárterület legnagyobb részét hagyományosan a mezőgazdasági gépek foglalták el: a legmodernebb betakarító gépek, vontatók, lézeres vetőgépek, fejőberendezések, etetők szinte minden típusával találkozhattak az érdeklődők.

A megújult állatbemutató téren kialakított ólakban valamennyi gazdasági állatfaj - nyúl, juh, kecske, ló, baromfi, szarvasmarha - legszebb egyedeit mutatták be. Az állatfajok közül idén a juhot övezte kiemelt figyelem a Farmer Expón: a szakszövetség magyar juh napot rendezett, amelyen fajtaismertetővel egybekötött juh tenyészállat bemutatóra várták az érdeklődőket.

A 150 bemutatott ló mellett most első alkalommal negyven hús- és hidegvérű lovat is láthattak az expón, amelyre az összes állami ménes elküldi az ötösfogatát is: nyolc négyes, illetve ötösfogat parádézott a kiállításon, amire csak világbajnokságokon volt példa eddig - sorolta Vaszkó László.

Elmondta azt is, hogy nagy volt az érdeklődés a szakmai konferenciák iránt: a növénytermesztési kerekasztalon az előzetesen regisztrált 200 résztvevő helyett 500 gazda vett részt, az állattenyésztési tanácskozáson pedig 150 tenyésztő volt jelen.

A konferenciákon olyan kérdések kerültek terítékre, mint lehet-e jövője a mezőgazdasági termelésnek a Kárpát-medencében, van-e, lesz-e elég víz ehhez, hogyan befolyásolja a vízhiány a szántóföldi növény- és zöldségtermesztést, avagy elmondható-e, hogy válságban van a magyar állattenyésztés - ismertette Vaszkó László.

MTI