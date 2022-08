NB II - Hétgólos meccsen pécsi siker a Diósgyőr ellen

2022. augusztus 22. 19:55

A Pécs házigazdaként 4-3-ra legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó NB II ötödik fordulójának hétfői zárómérkőzésén.

A hazaiaknál Tóth-Gábor Kristóf és Harsányi István is duplázott, a vendégeknél Farkas Dániel, Szőke Adrián és Lukács Dániel talált be. A DVTK-ból két játékost is kiállítottak, a 19. percben Szathmári Csaba, a 74. percben pedig - a két perccel korábban beállt - Oláh Bálint kapott piros lapot.

A PMFC továbbra is veretlen a másodosztályban, és a tabella harmadik helyén áll.



Eredmények, 5. forduló:

Pécsi MFC-Diósgyőri VTK 4-3 (3-2)

vasárnap játszották:

MTK Budapest-Budafoki MTE 4-1 (3-1)

Kolorcity Kazincbarcika SC - HR-Rent Kozármisleny 1-0 (0-0)

FC Ajka-Aqvital FC Csákvár 1-0 (1-0)

BFC Siófok-Szombathelyi Haladás 2-1 (0-0)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Dorogi FC 2-0 (1-0)

Tiszakécskei LC-Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 (0-0)

Soroksár SC-ETO FC Győr 0-0

Szentlőrinc SE-Békéscsaba 1912 Előre 2-2 (0-2)

Gyirmót FC Győr-Credobus Mosonmagyaróvár 3-1 (2-0)



Az élcsoport: 1. MTK Budapest 13 pont, 2. Kazincbarcika 12, 3. Pécsi MFC 11

MTI