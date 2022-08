Európában és Amerikában is csúcsot döntött a földgáz ára

2022. augusztus 23. 00:45

Tizenöt százalékkal, rekordmagasságba emelkedett a földgáz ára hétfőn az európai nagykereskedelmi piacon. Az euró ezzel párhuzamosan látványos gyengült – közölte az M1 Híradó. Eközben Amerikában 14 éves csúcsra emelkedett a földgáz ára.

Egyre többen tartanak attól, hogy Oroszország szeptembertől teljesen leállítja az Európába irányuló gázszállításokat. Az már biztos, hogy az Északi Áramlatot augusztus végén megint lekapcsolják. Igaz, a Gazprom bejelentése szerint csak három napra, karbantartás miatt. Ha ezután sem indulna újra a gázszállítás a vezetéken, az tovább nehezítené az európai gazdaságot.

Szakértők szerint az ettől való félelem is gyengíthette az eurót hétfőn, amely egy hónapon belül másodszor csökkent egy dollár alá. Legutóbb júliusban volt ilyen gyenge a közös európai deviza, amikor a Gazprom először kapcsolta le az Északi Áramlat 1 gázvezetéket.

Eközben hétfő reggel az amerikai határidős földgázügyletek is megugrottak, és új, 14 éves csúcsot érek el, mivel az Európában is hirtelen megemelkedtek az árak – számolt be a Zero Hedge hírportál.

A Bloomberg szerint az Északi Áramlat 1 kulcsfontosságú vezetéke háromnapos karbantartás miatt augusztus 31-én újra le fog állni, ami ismét felveti az aggodalmakat, hogy a vezeték nem indul újra a tervek szerint a munkálatok után.

Az európai árváltozás az orosz döntésnek köszönhető. A vezeték leállítása addig fokozza a félelmeket, amíg a korábban robbanás miatt leállított amerikai Freeport LNG-terminál októberben újra üzembe nem áll. Addig azonban a fűtő- és erőművekhez használt üzemanyag amerikai exportja iránti kereslet felerősödhet.

Forrás: Zero Hedge

Európában a határidős földgázügyletek 20 százalékkal emelkedtek, új rekordot értek el

Forrás: Zero Hedge

A villamosenergia-árak először lépték át a 700 euró (kb. 284 000 forint)/MWh szintet

Forrás: Zero Hedge

A portál továbbá kiemelte, hogy míg az európai földgáz hordónként 500 dolláros (kb. 202 000 forint) olajárral egyenértékű áron kereskedik, addig az amerikai földgáz, amely 14 éves csúcsot ért el, hordónként körülbelül 167 dollárba kerül (kb. 68 000 forint), így Európa költsége megközelítőleg háromszorosa az amerikai árakhoz képest.

Forrás: Zero Hedge

