Népszámlálás - Nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetett a KSH

2022. augusztus 23. 09:40

Az országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel egyeztetett az őszi népszámlálásról a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A hivatal keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a népszámlálás nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdései azért különösen fontosak, mert az ezekre érkező válaszokból származó adatok képezik a jogalapját a nemzetiségi önkormányzatok megalakításának, a nemzetiségi nyelvhasználatnak, valamint nagymértékben segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját.



A közlemény szerint a KSH közös szakmai fórumot tartott a tizenhárom országos nemzetiségi önkormányzat vezetőjével, valamint az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala és a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága képviselőivel az október 1. és november 28. között zajló népszámlálással kapcsolatban. A résztvevők az egyeztetés során véglegesítették a népszámlálás nemzetiséggel kapcsolatos kérdéseit, valamint áttekintették a lebonyolítás részleteit - tették hozzá.



A közleményben idézték Kovács Marcellt, a KSH népszámlálási projektvezetőjét, aki a fórumon elmondta, a népszámlálási kérdőívet magyarul és angolul lehet kitölteni. A segédletet azonban 19 nyelven, köztük 14 nemzetiségi nyelven, így bolgárul, görögül, horvátul, lengyelül, németül, örményül, románul, ruszinul, szerbül, szlovákul, szlovénül, ukránul, valamint a roma közösség tagjai számára beás és lovári nyelven állították össze.



A nemzetiségi nyelvek mellett angolul, arabul, kínaiul, oroszul és vietnámiul is elérhető lesz a kérdőív segédlete - írták.



A népszámlálás projektvezetője kiemelte: a KSH arra kér mindenkit, hogy válaszoljanak a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdésekre, hiszen a népszámlálás az egyedüli adatforrás társadalmunk nemzetiségi összetételének megismeréséhez.



Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke a közlemény szerint úgy fogalmazott: önkormányzatuk arra biztat és kér mindenkit, akinek fontos a németséghez való tartozása, hogy ezt a népszámlálás során vallja meg. "A népszámlálás eredményei hosszú távra meghatározzák oktatásunk jövőjét, településeink fejlődését, a nemzetiségi önkormányzatok létrejöttét, valamint a civil szervezetek támogatottságát. Évszázadok óta gazdagítjuk hazánk kultúráját, szorgalmas munkával járultunk és járulunk hozzá az ország fejlődéséhez, összekötő kapocs vagyunk hazánk és a németül beszélők között világszerte. Legyünk büszkék nyelvi és kulturális örökségünkre, vállaljuk és valljuk meg a népszámlálás során is, hogy magyarországi németek vagyunk!" - idézték Englenderné Hock Ibolyát.



Agócs János, az Országos Roma Önkormányzat elnöke a fórumon azt hangsúlyozta: bár a nemzetiségi hovatartozásra, nyelvi kötődésre vonatkozó kérdésekre nem kötelező válaszolni, arra biztat mindenkit, akinek fontos a roma identitása, a roma közösséghez való tartozása, hogy ezt a népszámlálás során vallja meg."



Kozma György, a Magyaroroszági Románok Országos Önkormányzatának elnöke kiemelte: "2022 októberében egy közösségünket érintő, kiemelkedő jelentőségű esemény lesz, amely hosszú időre meghatározhatja a hazai románság jövőjét. Fontos, hogy a népszámlás során valamennyien vállaljuk fel a románsághoz való tartozásunkat, ahogy azt elődjeink is tették. "Ezért arra kérem Önöket, hogy legyünk bátrak és büszkék arra, hogy ehhez a nagyszerű román közösséghez tartozunk.

Őrizzük meg együtt közös kincseinket, nyelvünket, táncainkat, hagyományainkat. Fennmaradásunk és intézményeink fejlődésének záloga, hogy minél többen vállaljuk identitásunkat, hogy gyermekeink és unokáink is élvezni tudják majd kultúránkat, értékeinket. Önnek egy kis lépés, a magyarországi románságnak egy biztos jövő!" - fogalmazott.



Horváth Endre, az Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke arról beszélt, hogy "nemzetiségünk életében a népszámlálásnak kulcsfontosságú szerepe van. A népszámlálás során lehetőség van kettős identitás megvallására a kérdőív nemzetiségi kötődésre vonatkozó 12. pontjában. A két, nemzetiséget érintő kérdésre adott válasz nagyon fontos, mert ezen múlik önkormányzataink sorsa. Múltunk az alap, melyre a jelenben építjük jövőnket. Örökségünk érték, kultúránk gazdag, és ha vállaljuk szlovák kötődésünket, a jövőnk is biztosítva lesz. Ha Önnek is számít, hogy megmaradjon közösségünk, vállalja szlovák származását!" - írták.



A KSH által szervezett szakmai egyeztetésen az alábbi országos nemzetiségi önkormányzatok és kormányzati szervezetek vettek részt: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Bolgár Országos Önkormányzat, Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, Miniszterelnökség, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Országos Horvát Önkormányzat, Országos Lengyel Önkormányzat, Országos Örmény Önkormányzat, Országos Roma Önkormányzat, Országos Ruszin Önkormányzat, Országos Szlovák Önkormányzat, Országos Szlovén Önkormányzat, Szerb Országos Önkormányzat, Ukrán Országos Önkormányzat - írták a közleményben.

MTI