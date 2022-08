Egy gyerekről átlagosan 107 kép kerül fel a netre még csecsemőkorában

Egy gyerekről átlagosan 107 kép kerül fel az internetre még azelőtt, hogy járni tudna - közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kedden az MTI-vel.

A közleményben, amelyben a szervezet által működtetett Biztonságosinternet Hotline első félévének tapasztalatait foglalták össze, azt írták, a tudatosság növelése mellett fontosnak tartják azt is, hogy a felhasználóknak lehetőségük legyen bejelenteni a káros tartalmakat, ezért 2019 óta forródrót-szolgáltatást is működtetnek.



A bejelentett tartalmakat elemzők fogadják, akik megvizsgálnják és értékelik azokat. Az első vizsgálat során arra keresik a választ, hogy jogsértő-e a bejelentett tartalom, van-e magyar illetékesség, és van-e a magyar rendőrségnek hatásköre az ügyben.



Amennyiben a bejelentett tartalom jogsértőnek bizonyul, a hotline-elemzők elvégzik a szükséges vizsgálatokat a bejelentett tartalom fellelhetőségének meghatározása céljából - tették hozzá.



Jelezték, hogy a szolgálat hotline-jához beérkező bejelentések 88 százaléka pedofil, 7 százaléka pedig erőszakos tartalom. Rasszista, idegengyűlölő, drogfogyasztással, online zaklatással vagy egyéb káros tartalmakkal kapcsolatos bejelentéseket viszonylag keveset küldenek a felhasználók - írták.



Magyarország szempontjából megnyugtató adatnak nevezték, hogy a beküldött tartalmak közül egy sem volt magyar "hosztolású", azaz olyan, melynél a honlap üzemeltetője - a gazdagép - magyar.



A legtöbb bejelentés (79 százalék) az USA-ban hosztolt tartalom volt.



Az USA-ban és Oroszországban hosztolt tartalmak esetén nehéz hatást gyakorolni, a területileg illetékes hotline-ok részben nem, részben csak lassan távolíttatják el a tartalmakat, és a rendőrség bevonása is csak részleges.



Az EU tagországaiban hosztolt tartalom esetén általában egy héten belül kapnak visszajelzést az elemzők az ICCAM (I- see-child abuse material) rendszerén keresztül, miszerint a tartalmat eltávolították, a rendőrség a vizsgálódást megkezdte.



Fontosnak tartották megjegyezni, hogy számos, gyerekekről készült, a szülő által megosztott, első ránézésre ártatlan kép is a darkneten landol, bűnözők közreműködése eredményeképpen.



Kitértek arra is, hogy a pornográfia rajzolt, mangaképregény-ábrázolása vagy a pedofília digitálisan létrehozott, de valósághű ábrázolása az Európai Unió legtöbb országában illegális (például Bulgária, Belgium, Németország).

A magyar jogszabályban azonban nem elég egyértelmű, hogy ezek a tartalmak illegálisnak minősülnek-e, éppen ezért az ilyen tartalmakkal szemben a rendőrség nem indít eljárást.

A Gyermekmentő Szolgálat hotline-jához beküldött rajzolt gyermekpornográf tartalmak és képregények az év első felében növekvő tendenciát mutattak.

Ezek a tartalmak nem rendelkeztek magyar illetőséggel, és mivel a hosztoló országokban illegális tartalmaknak minősülnek, így az elemzőknek lehetőségük volt felkeresni az adott ország illetékes hotline-ját - tették hozzá.

Nagyon gyakorinak nevezték, hogy a felhasználókat csaló webáruházak verik át. A Gyermekmentő Szolgálat hotline-ja több ilyen bejelentést is kap, ezek általában Dél-Afrikában vannak hosztolva, azaz a magyar rendőrség illetékessége korlátozott.

Az említett nemzetközi vonal miatt a nyomozás nehézkes lehet, így elsősorban a felhasználók tudatosságának növelése a cél - áll a közleményben.

