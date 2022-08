Megkezdődött a marosvásárhelyi magyar művelődési ünneplés: Forgatag

2022. augusztus 23. 14:24

Kedden megkezdődött a Vásárhelyi Forgatag elnevezésű marosvásárhelyi magyar kulturális fesztivál, amely vasárnapig kínál programokat és kikapcsolódási lehetőséget Erdély legnagyobb magyar közösségének és a városba látogatóknak.

A szervezők közleménye szerint a rendezvénysorozat hat napján 21 helyszínen összesen 304 programmal várják a közönséget.



A rendezvény 25 civil szervezet és számtalan intézmény együttműködése révén jött létre - idézi a közlemény Szente Katalint, a Marosvásárhelyért Egyesület elnökét, aki a fesztivál keddi sajtótájékoztatóján azt is hozzátette, hogy a rendezvény kiemelt partnere a Maros Megyei Tanács és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala.



Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke a magyar közösség legnagyobb rendezvényének nevezte a sajtótájékoztatón a Vásárhelyi Forgatagot, amely programjai és a résztvevők által messze túlnőtte a megye határait. A politikus közölte: a Maros Megyei Tanács által működtetett kulturális intézmények csaknem mindegyike partnere a forgatagnak.



Soós Zoltán, a város független polgármestere felidézte: a forgatag első kiadásakor, melynek maga is az egyik főszervezője volt, még elképzelhetetlennek tűnt, hogy a város központjába hívják a közönséget, idén azonban már második alkalommal ez lehet az egyik helyszín. Úgy vélte: a fejlődés, az együttműködés és a közösségépítés szavak írják le legjobban az eseménysort.



Jakab Orsolya főszervező is a rendezvény közösségépítő jellegét hangsúlyozta. Mint elmondta: a forgatag keretében csütörtöktől esténként napi két koncertet is tartanak, eleinte a várban felállított színpadon, vasárnap pedig a főtéren. A várban olyan együttesek lépnek fel, mint az Apostol, a Compact, az Első Emelet és a Punnany Massif. A főtéren vasárnap este a Beatrice, majd Ákos ad koncertet.



A Vásárhelyi Forgatag hivatalos megnyitója csütörtökön este lesz a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, ahol a Magyar Állami Népi Együttes Idesereglik, ami tovatűnt - Óda az énekes madárhoz című előadását tekinthetik meg az érdeklődők.



A Vásárhelyi Forgatag programja a www.forgatag.ro oldalon, az esemény Facebook-oldalán böngészhető.

MTI