Meteorológiai szolgálat: vonják vissza a vezetők felmentését

2022. augusztus 23. 14:39

Vonják vissza Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökének és Horváth Gyula, a szervezet szakmai elnökhelyettesének felmentését és induljon független vizsgálat az augusztus 20-val összefüggő intézkedésekről mind az operatív törzs tevékenységének mind a meteorológiai prognózisok vonatkozásában - írta közös állásfoglalásában az Országos Meteorológiai Szolgálat több vezetője.

Palkovics László technológiai és ipari miniszter hétfőn azonnali hatállyal felmentette az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökét és a szervezet szakmai elnökhelyettesét.



Az OMSZ vasárnap délelőtt a Facbook-oldalán közölte azt is, hogy "A tegnap esti események a tegnap délelőttig rendelkezésre álló modelleredmények, illetve az ezekből alkotott forgatókönyvek nem valósultak meg. Az akkori eredmények közül a legkevésbé valószínű történt meg. Ez a bizonytalansági faktor sajnos benne van a szakmánkban, ezt igyekeztünk kommunikálni is. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért!"



A szervezet Facebook-oldalán kedden közzétett állásfoglalásban közölték: az Országos Meteorológiai Szolgálat integritásának visszaállítása és szakmai függetlenségének megőrzése érdekében két lépést tartanak szükségesnek. Az egyik, hogy egy független vizsgálóbizottság világítsa át az operatív törzs idén augusztus 20-hoz köthető tevékenységét, döntéshozatalait, kapcsolattartási módszereit. Ezen átvilágítás eredményeit hozzák nyilvánosságra és azok alapján fejlesszék a döntéshozatali mechanizmusokat.



Azt is kérik, hogy szintén egy független vizsgálóbizottság végezze el az augusztus 20-ra vonatkozó meteorológiai prognózisok szakmai kiértékelését. Ezt a kiértékelés szintén hozzák nyilvánosságra és a vizsgálat idejére vonják vissza Radics Kornélia és Horváth Gyula felmentését.



Állásfoglalásukban felidézték, hogy a meteorológiai szolgálat a 2006. augusztus 20-ai tragikus kimenetelű ünnepi rendezvények óta minden évben részt vesz az ünnepségek biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs munkájában. "Tette mindezt ezen évek alatt szakmai tudásának legjavát nyújtva, támogatva ezzel számos fontos és felelős döntés meghozatalát" - fogalmaztak.



Kiemelték: ez így történt az idén is, miközben az ünnepi rendezvények lebonyolításához számos egyedi produktummal és speciális előrejelzéssel, extra mérések elvégzésével és értékelésével is hozzájárultak.



Közölték: "A tűzijáték időpontjára és helyszínére vonatkozó prognózisokat is legjobb szakmai tudásunk alapján készítettük: az események időpontjához közeledve a rendelkezésünkre álló információk és adatok alapján támogattuk a legjobb döntés meghozatalát".



Kitértek arra is, hogy operatív törzzsel folytatott kapcsolattartás során "olyan elvárások és nyomásgyakorlás" merült fel augusztus 19-től kezdve a tűzijáték lefújásának pillanatáig, amely - mint fogalmaztak - "nagy mértékben rátelepedett" előrejelzéseik kiadására, kommunikációjára és teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a meteorológiai előrejelzésekben rejlő, tudományosan is elfogadott bizonytalanságot. Álláspontjuk szerint a meteorológusok "a jelentős döntéshozói nyomásgyakorlás ellenére is tudásuk legjavát nyújtották és semmiféle vélt vagy valós káreseményért nem felelősek".



Megjegyezték, hogy szinte ezzel egyidőben történt a meteorológiai szolgálat elnökének, Radics Kornéliának és szakmai elnökhelyettesének, Horváth Gyulának felmentése, amelyet - "egyéb indoklás híján" - a médiahírek alapján az augusztus 20-ai eseményekkel hoznak összefüggésbe. "Ezt elfogadhatatlannak, alaptalannak és az Operatív Törzs kollektív felelősségének téves áthárításának tartjuk" - szögezték le a meteorológiai szolgálat vezetői.



Mindezek "olyan súlyú politikai nyomásgyakorlást jelentenek az OMSZ-ban folyó több mint 150 éves munkára nézve, melyben a továbbiakban nem tudjuk - kormánytisztviselői eskünkhöz hűen - befolyásolásmentesen, szakmai tudásunk javát nyújtani" - írták az állásfoglalásban.

MTI