Az orosz hadsereg Dnyiprót és Harkivot lőtte

2022. augusztus 23. 15:13

Az orosz hadsereg rakétacsapást hajtott végre az Ukrajna keleti részén fekvő Dnyipro ellen - közölte kedden Borisz Filatov, a város polgármestere.

A városban és a megyében megszólaltak a légoltalmi szirénák. A városvezető szavai szerint rakétaroncsdarabok zuhantak lakóházakra. Részleteket későbbre ígért, mondván, hogy meg kell várni a katonai igazgatás jelentését. Arra kért minden lakost, hogy maradjon az óvóhelyen.



Az úgyszintén a keleti országrészben lévő Harkivot is megint orosz támadás érte. Ihor Terehov polgármester a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy a város ugyanazon kerületét kétszer is lőtték kedden az orosz csapatok. Az első, reggeli tüzérségi csapáskor egy lakóházat találtak el, személyi sérülés azonban nem történt. A légiriadót a megyeszékhelyen és a régióban helyi idő szerint délután két óra előtt lefújták.



Dmitro Orlov, az orosz megszállás alá került Enerhodar polgárestere a Telegramon arról adott hírt, hogy a hétfői tűzpárbajban megsebesült a zaporizzsjai atomerőmű egyik dolgozója, és kórházba szállítása után meghalt. Hétfőn a zaporizzsjai atomerőmű közelében orosz katonák gépkarabélyokkal rálőttek egy taxiként működő személyautóra - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda. Az incidensben az autó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A taxi 24 éves utasa - aki kórházba szállítása után halt meg - az atomerőmű hőautomatizálási és mérőműhelyének egyik szerelője volt.



Az ukrán hírportál visszautalt arra, hogy a washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) korábbi előrejelzése szerint Moszkva igyekszik megteremteni annak feltételeit, hogy Ukrajnát vádolhassák a zaporizzsjai atomerőmű megtámadásával.



Volodimir Zelenszkij az ukrán nemzeti zászló napja alkalmából Kijevben tartott ünnepélyes zászlófelvonáson kijelentette, hogy az ukrán állam lobogója "örökre visszatér minden ideiglenesen megszállt területre".



"Soha nem ismerünk el idegen színeket földünkön és égboltunkon. Ukrajna kék-sárga zászlaja ismét ott lobog majd, ahol igazságosan lennie kell: Ukrajna valamennyi ideiglenesen megszállt városában és falvában. Örökké lengeni fog. Melitopolban a Győzelem tér felett, ahol nem lehet zászlója azoknak, akik elveszítik ezt a háborút. Herszonban, a Szabadság téren nem lehet zászlója azoknak, akik nem tudják, mi a szabadság" - fogalmazott az elnök. Felsorolta továbbá az Oroszország által még 2014-ben önkényesen bekebelezett Krím félsziget több nagyvárosát is, ahol - mint mondta - az ukrán és a krími tatár zászlók fognak lobogni, mert "bárhogyan is próbálja valaki eltorzítani a történelmet, történelmileg ezek a színek kapcsolódnak a Krímhez" - emelte ki.



Közben a Jevropejszka Pravda közlése szerint megérkezett Ukrajnába Andrzej Duda lengyel elnök, aki a tervek szerint Zelenszkijjel folytat megbeszéléseket.



Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Twitteren azt állította, hogy Oroszországban csökken a háború támogatottsága, ezért az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) terrortámadások sorozatát tervelte ki az Oroszországi Föderáció területén, amelyekben civileknek kell tömegesen áldozatul esniük. Szerinte a Kreml "ideológusának", Alekszandr Duginnak a lánya volt az első ebben a sorban. "Ukrajna Oroszországgal ellentétben nem harcol civilek ellen" - szögezte le. "Nekünk ez a személy nem volt fontos, ezt a gyilkosságot az FSZB követte el, és most azt próbálja bizonygatni, hogy a mieink tették. Mi nem így dolgozunk. Vannak sokkal fontosabb feladataink, amelyeket a fiaink végeznek. Semmi közünk ennek a nőnek a felrobbantásához, ez az orosz különleges szolgálatok munkája" - fejtette ki az ukrán 24-es tévécsatorna műsorában.



MTI