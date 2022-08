Bogdán Ádám: „Nagy hiba lenne, ha most hátradőlnénk"

2022. augusztus 23. 15:27

Bogdán Ádám futballkapus szerint a Ferencváros futballcspatától ugyanaz a koncentráció és hozzáállás kell majd a Shamrock vendégeként is, mint Budapesten. A 34 éves hálóőr korábban több angol és egy skót klubban is légióskodott, így ismeri a szigetország futballját és a helyi viszonyokat. Az UEFA Európa Liga idei selejtezőjének rájátszásában rendezett Shamrock Rovers elleni, dublini visszavágó előtt a rutinos kapuvédő nyilatkozott.

Hálóőr, szigetországi tapasztalatokkal

- Eldőlt a továbbjutás?

- Korai lenne ezt kijelenteni, hiszen egy kétmeccses párharc első felvonásán vagyunk csak túl. Azáltal, hogy 4-0-ra győztünk a Groupama Arénában, egészséges előnyt szereztünk, azt gondolom, az eredmény mellett a játékunk is arra enged következtetni, hogy mi vagyunk az abszolút esélyesek a továbbjutásra, ám nagy hiba lenne, ha most hátradőlnénk. Ezt a feladatot még be kell fejeznünk Írországban, egy másik környezetben, idegen pályán, másfajta időjárási körülmények között. Ugyanolyan hozzáállással és koncentrációval kell pályára lépnünk, mint tettük azt Budapesten. A célunk természetesen az, hogy kint is győzni tudjunk, és magabiztosan jussunk be az Európa Liga csoportkörébe.

- Számítottál ilyen különbségű győzelemre?

- Nem, de én alapvetően nem is szoktam ilyeneket számolgatni, mindig azt remélem, hogy az attitűdünk, a hozzáállásunk, az egymásért való küzdés megjelenik a pályán. Ha ez megvan, az általában jó játékkal és eredménnyel párosul, így történt ez múlt csütörtökön is.

- Hat BL-selejtező tapasztalata alapján hova tudnád elhelyezni az aktuális ellenfelet, a Shamrock Roverst?

- A párharc első mérkőzése után még nem mondanék ítéletet. Egy meccset játszottunk Budapesten, ahol 38 fokos hőség volt. Tudom, hogy Írországban vagy Angliában nem ez a megszokott időjárás, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon megfogta a Roverst. Erősebb csapat vagyunk, ez kétségtelen, de nehezen tudnám elhelyezni az ellenfelet bárhova is, hiszen mégiscsak egy bajnokcsapatról van szó, amely megszokta, hogy otthon nyeri a meccseket. Nekünk most nem is a Shamrockkal kell foglalkozni, az a feladatunk, hogy magunkra koncentráljuk, és a maximumot nyújtsuk.

Bogdán Ádám a skót Hibernians együttesétől szerződött az FTC-hez. Korábban, Angliában a Bolton, a Crewe Alexandra, a Liverpool és a Wigan kapuját is védre

- A budapesti mérkőzés előtt találkoztál olyan játékossal, akivel angol vagy skót éveid alatt egy klubban játszottatok? Esetleg kint tervezel ilyet?

- Nem, ilyen találkozás nem volt. Azt láttam, hogy a keretben lehetnek, akikkel korábban megfordultunk egy klubban, de szorosabb kapcsolatom nincs senkivel.

- Korábban évekig futballoztál brit területen, emiatt jobban várod a szerdai, írországi utazást?

- Mindig öröm, amikor európai kupameccsre utazunk, de nyilván a szerdai kirándulásnak ad egy külön pikantériát, hogy ír klub az ellenfelünk, amely a szigetországi futballstílust képviseli. Alapvetően örülök, hogy nemzetközi kupameccs következik, a célunk, hogy egy írországi győzelemmel tegyük biztossá az UEL-csoportkörös szereplést.

