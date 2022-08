Szerdán sok helyen napsütés, néhol zivatar

2022. augusztus 23. 16:17

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: kedden a Dunától keletre több-kevesebb napsütés, a Dunántúlon közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A Tiszántúlon helyenként zápor, zivatar, másutt gyenge eső is kialakulhat. Éjszaka jobbára erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, párássá válik a levegő, több helyen köd is képződhet. Számottevő csapadék csak a hajnali órákban valószínű a keleti, délkeleti területeken.



Szerdán napközben több-kevesebb napsütés lesz a jellemző, fátyol- és gomolyfelhő-képződéssel. Délkelet felől egyre több helyen alakul ki zápor, zivatar, majd eső. Az Alpokalján estig nem várható csapadék.



Az északnyugati szél kedden a Dunántúlon, szerdán már nagy területen lesz élénk. Zivatarok környezetében átmenetileg szélerősödés is tapasztalható.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 25 és 31 fok között várható, ennél alacsonyabb értékek a Dunántúl nyugati területein fordulhatnak elő.



MTI