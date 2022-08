Atlétikai Eb - Az elnök elégedett

2022. augusztus 23. 22:19

A három magyar érmet, illetve a teljes magyar csapat Európa-bajnoki szereplését jónak értékelte Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke.

Kozák Luca – MTI/Koszticsák Szilárd

A müncheni kontinensviadalon 46 fős válogatott vett részt, a csapatból Kozák Luca (100 m gát), illetve Halász Bence (kalapácsvetés) ezüst-, míg Madarász Viktória (35 km-es gyaloglás) bronzérmet nyert, a három dobogós helyezéssel pedig a 23. helyen végzett Magyarország az éremtáblázaton.



"A versenyzőink káprázatos hetet varázsoltak Münchenbe. Azt gondolom, akkor is lehetett jó dolgokról beszélnünk, amikor nem az érmekről volt szó. Összességében ez egy nagyon jó szereplés volt" - mondta az M1 aktuális csatornán kedden este a MASZ első embere.



"Előzetesen aláírtam volna mindezt, de nekem sokkal fontosabb az összkép. Az érmeken kívül azért jó néhány döntős és pontszerző helyezésünk is volt. Atlétikán belül mi a régi elődöntős szereplést, azaz a legjobb 16 közé kerülést nézzük, mert aki a legjobb 16-ba tud jutni, az már letett valamit az asztalra, mind a magyar, mind a nemzetközi atlétikában. És voltak ilyenek jó néhányan."



A sportvezető ennek kapcsán külön kiemelte a magyar váltók szereplését, amelyek közül a női és férfi 4x400 méteres és a női 4x100-as staféta is kivívta az Eb-szereplés jogát, méghozzá nagyon fiatal összetételben, ami biztató a jövőre nézve.



Gyulai Miklós azt is hangsúlyozta, hogy a válogatott versenyzők csapatként is helyt álltak, szurkoltak, biztatták egymást, mint mondta, "jó volt köztük lenni".



Az érmeseket külön méltatta a MASZ elnöke, és mindhármuknál kiemelte a szakmai csapatuk, edzőik teljesítményét. Halász Bencével kapcsolatban pedig reményét fejezte ki, hogy a jövő évi budapesti világbajnokságig tud annyit előrelépni eredményben, mint amennyit a júliusi eugene-i világbajnokságról a müncheni Eb-re. A szombathelyi kalapácsvető ugyanis a vb-n először jutott 80 méter fölé karrierje során (80,15 méter), majd kevesebb mint egy hónappal később Németországban (80,92 m) több mint 70 centivel dobott nagyobbat annál.



"Nekem azzal nem lesz bajom, ha a budapesti döntőben is ehhez hasonló javulást mutat mint Eugene és München között. Akkor egy egészen pazar eredményre lehet számítani tőle" - jegyezte meg Gyulai Miklós.



Nagyon közel volt a dobogóhoz női gerelyhajításban Szilágyi Réka, aki a zárósorozatban, az utolsó négy dobó előtt még második volt, ám végül negyedik lett, miután előbb a kétszeres olimpiai bajnok cseh Barbora Spotaková, majd a szerbiai Adriana Világos is túldobta. A cseh legenda hatodik kísérlete ugyanakkor komoly vitákat váltott ki, Gyulai Miklós szerint nem volt érvényes dobás és hibázott a mérést végző bíró. A MASZ megóvta az esetet, amit elutasítottak, ugyanakkor Gyulai külön levelet írt az európai szövetség elnökének, hogy vizsgálják meg a szituációt.



Az elnök a műsorban a jövő augusztusi hazai világbajnokságról elmondta, hogy kevesebb mint egy év van hátra, így már a célegyenesbe fordul a szervezés, és a nemzetközi szövetség is egyre nagyobb figyelmet fordít majd rá. Az első szemléjét szeptember elején tartja majd a WA.



