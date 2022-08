Ünnep a háború árnyékában – Zelenszkij szerint új nemzet született

Fél éve kezdődött az orosz–ukrán háború. Egyben ma van Ukrajna függetlenségi napja is, 31 éve ugyanis ezen a napon szakadt el az ország a Szovjetuniótól. Sokan attól tartanak, hogy ma még keményebben támadnak az orosz katonák, ezért több ukrán városban kijárási tilalmat és korlátozásokat vezettek be. Az ukrán elnök azt mondta, az elmúlt fél évben újjászületett az ország, és azt ígérte: vissza fogják foglalni az elcsatolt Krímet és a megszállt keleti területeket – számolt be az M1 Híradó.

Kihaltak az utcák az északkelet-ukrajnai Harkivban, miután a hatóságok keddtől kétnapos kijárási tilalmat rendeltek el. A helyiek félnek elhagyni az otthonukat. Attól tartanak, hogy az ország Szovjetuniótól való elszakadásának 31. évfordulóján az orosz haderő intenzív támadásokat intézhet a város ellen. Harkiv polgármestere a Telegram oldalán azt írta, az orosz tüzérség kedd éjszaka is lőtte a várost.

„Orosz barátaink el akarják rontani az ünnepünket. De ez semmit nem jelent, mert a győzelem a mi kezünkben van” – mondta egy ukrán járőr.

Szirénák hangja verte fel a csendet Kijevben a függetlenség napján. Az orosz támadások veszélye miatt korlátozásokat vezettek be az ukrán fővárosban is.

Betiltottak minden nyilvános rendezvényt, az ukrán hadsereg pedig felszólította az embereket, hogy vegyék komolyan a légitámadásra vonatkozó figyelmeztetéseket. A hagyományos katonai felvonulás is elmaradt, csak kilőtt orosz tankokat és páncélozott járművek roncsait állították ki a belvárosban.

Az ukránok azonban nemcsak az ország függetlenedésére emlékeznek, hanem arra is, hogy napra pontosan fél éve, február 24-én kezdődött az orosz–ukrán háború. A kijeviek azt mondják: senki sem számított arra, hogy ilyen hosszú ideig tartanak a harcok.

„Remélem, még ebben az évben véget ér a háború. Jó lenne, ha így lenne, és ha ehhez minél több segítséget kapnánk. Szeretnénk ismét olyan boldogan élni, ahogy a háború előtt” – fogalmazott egy fiatal lány.

Becslések szerint a fegyveres konfliktus eddig már több ezer emberéletet követelt és milliók menekültek el Ukrajnából, miközben települések százai váltak romhalmazzá. Az orosz-ukrán háború miatt bevezetett szankciók megrengették a piacokat és gazdasági válságot idéztek elő Európa-szerte.

„Egy új nemzet született február 24-én, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát” – mondta a nemzethez intézett beszédében Volodimir Zelenszkij az ország függetlenségének 31. évfordulóján. Úgy fogalmazott, szerinte a háború nem akkor érhet véget, amikor béke lesz, hanem csak akkor, amikor Ukrajna győzedelmeskedik.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az ukrán haderő visszafoglalja az elcsatolt Krím félszigetet és a megszállt területeket.

Az orosz haderő folytatja az előrenyomulást a kelet-ukrajnai Donyeck térségében, ahol több településről kiszorították az ukrán egységeket – állította keddi hadijelentésében Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Közlése szerint a szövetséges erők megsemmisítették az egyik ukrán gépesített dandár alegységeit Herszon és Mikolajiv régióban.

Az ukrán védelmi miniszter pedig azt mondta: az ukrán kormányerők a frontvonalon stabilizálták a csapatmozgásokat, és újabb támadásokra készülnek.

