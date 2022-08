Iskolakezdési támogatást követel a kormánytól a DK

2022. augusztus 24. 15:45

Legalább húszezer forintos iskolakezdési támogatást követel a Demokratikus Koalíció a kormánytól.

Hegedűs Andrea, a DK országgyűlési képviselője, a párt közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy az iskolakezdéshez legalább húszezer forintos támogatásra volna szükség, de az egyedülálló szülőket 30 ezer, a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családokat 40 ezer forinttal kellene támogatnia a kormánynak.

A DK szerint "ez lenne a minimum azok után, hogy a kormány nehezebbé tette az életünket az orbáni inflációval, a rezsiemeléssel és a megszorításokkal".

Az ellenzéki politikus azt is mondta, az már biztos, hogy a pedagógusok "elárvulva érzik majd magukat az első becsengetéskor", hiszen továbbra sem emelte meg bérüket a Fidesz. Most azonban - folytatta - úgy tűnik, hogy a gyermekek és a szülők számára is gyötrelmes lesz a tanévkezdés, hiszen legalább 20-30 ezer forintba kerül egyetlen gyermek iskolakezdése.

Ha az iskolakezdéshez nem kapnak segítséget a szülők, akkor lesznek olyan gyerekek, akik már az első becsengetés pillanatában hátrányban lesznek társaikhoz képeset - tette hozzá Hegedűs Andrea.

MTI