Macron támogatásáról biztosította az ukránokat a függetlenség napján

2022. augusztus 24. 21:55

Támogatásáról biztosította az ukránokat Emmanuel Macron francia államfő szerdán Ukrajna függetlenségének ünnepnapja alkalmából, és üdvözölte "kivételes ellenállásukat" az orosz hadsereggel szemben.

"Ma is és a jövőben is folytatjuk Ukrajna, és az ukránok katonai ellenállásának támogatását, és a jövőben segíteni fogjuk az újjáépítést" - mondta a francia elnök videóüzenetében, amelynek kezdetén és végén is ukránul mondott néhány szót.

Emmanuel Macron bejelentette, hogy néhány nap múlva elindul egy hajó Marseille kikötőjéből, hogy élelmiszert, egészségügyi eszközöket és egyéb sürgős segélyt szállítson Ukrajnának.

Napra pontosan hat hónappal az Ukrajna elleni orosz agresszió, a háború kezdete után, függetlenségük évfordulóján büszkék lehetnek az elmúlt 31 évre és a rendkívüli ellenállásra - hangsúlyozta Emmanuel Macron, ismételten elítélve Oroszország "gyászos döntését" a február 24-én indított inváziót illetően.

A francia elnök kedden arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy ne mutasson "semmilyen gyengeséget, semmilyen kompromisszumkészséget" Oroszországgal szemben.

"Nem tanúsíthatunk semmilyen gyengeséget, semmilyen kompromisszumkészséget, mert ezen múlik mindannyiunk szabadsága, és a béke a földgolyó minden részén" - mondta a francia államfő az Ukrajnát támogató államokat tömörítő Krími Platform nevű kijevi kezdeményezés második csúcstalálkozója résztvevőinek címzett videóüzenetében.

Emmanuel Macron ismételten arra kérte Oroszországot, hogy hagyjon fel az ellenségeskedéssel, vonja vissza csapatait Ukrajna teljes területéről, és a diplomáciát válassza a béke újrateremtéséhez.

A francia elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz intézett üzenetében leszögezte: az európaiak készek hosszú távon támogatni Ukrajna harcát.

"Franciaország és az Európai Unió, Ukrajna számos szövetségesével és barátjával megteszi a szükséges lépéseket a harcuk támogatására (...) Az eltökéltségünk nem változott, készen állunk ezt az erőfeszítést hosszú távon megőrizni" - mondta Macron.

MTI