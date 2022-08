Marosvásárhely - Megszavazták a katolikus gimnázium újbóli létrehozását

2022. augusztus 25. 15:25

A marosvásárhelyi önkormányzati testület csütörtök délutáni ülésén megszavazta az iskolahálózat struktúrájának módosítását, és ezen belül a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium ismételt létrehozását.

A vonatkozó törvény értelmében a határozatot szeptember elsejéig kellett elfogadni ahhoz, hogy a 2023-2024-es tanévtől ismét önálló intézményként működhessen a római katolikus gimnázium.

Az iskola a szeptember 5-én kezdődő tanévben önálló státus nélkül, a Bolyai Farkas Gimnázium alegységeként folytatja tevékenységét, miután a létrehozását elrendelő 2018-as miniszteri rendeletet a román legfelsőbb bíróság májusban érvénytelenítette.

A 23 tagú önkormányzati testületben 15-en szavaztak a határozat elfogadására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselői mellett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szabad Emberek Pártja (POL) képviselői támogatták a város jegyzője által is kedvezően véleményezett határozatot. A Pro Románia Párt és a Népi Mozgalom Párt képviselői a jogi bizottság negatív véleményezésére hivatkozva a döntés elhalasztását kezdeményezték. Az ülést élőben közvetítették a városháza közösségi oldalán.

A városi tanács annak a megállapodásnak a módosításáról is határozott, amely értelmében a Római Katolikus Státus (a római katolikus egyház vagyonkezelője) a következő tanévre a Bolyai Farkas Gimnáziumra ruházza át azokat az épületeket, amelyekben eddig a katolikus gimnázium működött.

Az iskola bejegyzési folyamatát azért kellett immár harmadik alkalommal újraindítani, mert a román legfelsőbb bíróság május 3-án kimondott jogerős ítéletében érvénytelenítette a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozását elrendelő miniszteri rendeletet. A 2014 óta működő iskolát azért kellett 2018-ban miniszteri rendelettel újra létrehozni, mert korábbi létrehozásában a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) törvénytelenséget látott, és vádat emelt Tamási Zsolt iskolaigazgató és Stefan Somesan volt főtanfelügyelő ellen. A per vádiratát a bíróság visszaküldte kiegészítésre a vádhatóságnak, és a kiegészítés azóta sem történt meg, de az iskola ellen indított perek az intézmény megszűnéséhez vezettek.

A magyar kormány 2017 szeptemberében bejelentette: a tanintézet jogi státusának megszűnte miatt vétót emel Románia OECD-csatlakozása ellen, majd később, amikor Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) akkori elnöke biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az iskola újraalapításáról, Magyarország visszavonta a vétót.

A tanintézet azért szálka a román nacionalista szervezetek szemében, mert a római katolikus egyház 2004-ben visszaperelte az egykor államosított marosvásárhelyi iskolaépületeit. A katolikus gimnázium egykori főépületében ma Marosvásárhely román tannyelvű elitiskolája, az Unirea Főgimnázium működik. Az elitiskola szülői és tanári közössége attól tart, hogy ha újraalakul a katolikus iskola, egy idő után igényt fog tartani egykori épületeire. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium az iskola régi épületében és más egyházi épületekben kezdte meg működését.

MTI