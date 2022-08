Körvonalazódik a parajdi sóbánya újranyitásának időpontja

2022. augusztus 26. 11:32

Ha minden a tervek szerint alakul jövő hét végén már újra látogatható lesz a parajdi sóbánya.

Kép: Erdély Bálint Előd

Jórészt már megerősítették a falakat a parajdi sóbánya lejáratában, és a talajvíz szivárgását is sikerült szabályozniuk, így elkezdett körvonalazódni az egy hónapja bezárt föld alatti turisztikai központ és kezelőbázis újranyitásának a lehetősége.

Ha minden a tervek szerint alakul, több mint egy hónapos kényszerszünet után jövő héten újra megnyithatják a parajdi sóbányát a látogatók előtt – tudtuk meg Seprődi Zoltántól, a parajdi sóbánya vezérigazgatójától. Pontosabbat még nem tudok mondani, de jövő hét végére talán már kinyithatunk, péntekre talán már összejön.

Számításaim szerint ennek már elég nagy az esélye – fogalmazott megkeresésünkre a bánya igazgatója. Elmondta, a legfontosabb számukra az, hogy biztonságossá tegyék a bányalátogatást, ezért kellett a falakat is megerősítsék. A betonozás még zajlik, hétvégén is dolgoznak, és a folyamatot ugyan erre szolgáló anyagokkal gyorsítják, de így is ki kell várni azt az időt, amíg a beton megköt, csak azt követően tudják megnyitni a bányát.

A buszok által használt lejáratba befolyó talajvizet jórészt már elszigetelték, teljesen nem lehet megszüntetni a szivárgást, de ez már nem akadályozza a közlekedést – mondta kérdésünkre Seprődi Zoltán. A beszivárgó vizet elvezették, felfogják és kiszivattyúzzák, ez már nem fogja zavarni a bányalátogatást, miután újra kinyithatnak.

A sóbányába, a bejáratától mintegy négyszáz méterre július 23-án tört be a talajvíz, a bent lévő turistákat kimenekítették és a bányát lezárták. Kezdetben úgy vélték, néhány napon belül újra kinyithatnak, ám a szivárgás megfékezése a vártnál nehezebbnek bizonyult, így azóta zárva tart a föld alatti kezelőbázis.

Széchely István

