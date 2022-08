Átadták a bicikliút Székesfehérvár-Balatonakarattya közti szakaszát

2022. augusztus 26. 14:51

Átadták a fővárost a Balatonnal összekötő bicikliút legújabb, Székesfehérvár és Balatonakarattya közti szakaszát, így Budapesttől egészen a Balaton partjáig el lehet jutni kerékpárral a több mint száz kilométer hosszú útszakaszon - közölte pénteki, balatonakarattyai sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára.

Révész Máriusz elmondta, hogy a legújabb, 27,4 kilométer hosszú szakasz átadásával könnyebben érik el a környéken élők is úti céljaikat, és biztonságosabban, kényelmesebben lehet megközelíteni a Balatont.



Mint mondta, az útvonal teljes, mintegy 108 kilométeres hosszából júniusban forgalomba helyezték a Budapesttől Etyekig tartó szakaszt, július óta már Etyekről egészen a Velencei-tóig, mostantól pedig Balatonakarattyáig is el lehet jutni a fővárosból kerékpárral.



Több mint 5 milliárd forintot fordítottak a Budapest-Balaton kerékpárútra, amelyen akár 2-3 nap alatt megközelíthető a magyar tenger - mondta.



A magyarországi útszakasz, része az EuroVelo 14 elnevezésű európai kerékpárút hálózatnak, amely a Boden-tavat Debrecennel köti össze.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közölte: 2018 óta évente 10-12 milliárd forintot fordít a kormány az uniós forrásokon kívül is kerékpárút fejlesztésekre, ezek a beruházások pozitív hatással vannak a turisztikai ágazat egészére.



Mint mondta, a magyar az Európai Unión belül a harmadik legtöbbet bicikliző nemzet.



Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese azt emelte ki, hogy fontos számukra a biztonságos kerékpáros közlekedés, ezt szem előtt tartva építették meg a vasúti átkelőket a kerékpárosok számára.



Vargha Tamás, Fejér megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy a székesfehérvári szakaszon még vannak hiányosságok a kerékpárúton, a fejlesztést folytatják.



Kontrát Károly, Veszprém megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy az új útszakasz gyors, biztonságos és nagyon szép természeti környezetbe vezeti a kerékpárosokat.



MTI