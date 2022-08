Hollandiai menekültközpont előtt tüntettek: kifelé a rendbontókkal

2022. augusztus 26. 14:58

Csütörtök este több százan vonultak Hollandia legnagyobb menekültszállása, a Ter Apel-i regisztrációs központ elé, az ellen tiltakozva, hogy a menedékkérők zavarokat okoznak a településen - írta a De Telegraaf napilap pénteken.

Egyelőre nem lesz menekültügyi korlátozás – írja a De Telegraaf

A demonstrálók "Elegünk van a bonyodalmakból" továbbá, "Az igazi menekültek jöhetnek, de kifelé a rendbontókkal" feliratú transzparenseket magasba emelve vonultak a befogadóközponthoz, de a rendőrség nem engedte be őket a létesítmény területére.



A De TeleGraaf szerint az Ter Apel-i önkormányzat feltételekhez kötötte a tüntetés megtartását: a résztvevők nem tehettek diszkriminatív, sértő vagy uszító megjegyzéseket, nem viselhettek arcot takaró maszkokat és megtiltották a fáklyák használatát.



Közölték, a holland menekültügyi problémák a Ter Apel-i regisztrációs központban a legszembetűnőbbek: a menekülteknek elvileg legfeljebb hat napot kellene ott eltölteniük, amíg kérelmüket regisztrálják, de tartózkodásuk több hónapig is elhúzódhat, mivel más menekülttáborokban kevés a férőhely. Ennek következtében központban túlzsúfoltság alakult ki, az utóbbi napokban mintegy 700 menedékkérő aludt a szabad ég alatt. A segélyszervezetek szerint a tábor higiéniai körülményei elfogadhatatlanak. A tájékoztatás szerint szerdán a központban egy 3 hónapos csecsemő életét vesztette.



Az Európai Bizottság közölte: elvárja Hollandiától, hogy alaposan vizsgálja ki halála körülményeit, és akadályozza meg, hogy az ilyen esetek megismétlődjenek.



Mark Rutte miniszterelnök csütörtökön bejelentette: "Kabinetem jelenleg semmi mással nem foglalkozik, mint azzal, hogy megoldja a Ter Apel-ben kialakult szörnyű helyzetet".



A hatóságok 150 migránst szállítottak el csütörtök éjjel Appeldorn városába, ahol sportcsarnokokban biztosítottak nekik szállást. A helyzet komolyságát jelzi, hogy az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi segélyszervezet csapatot küldött Ter Apel-be. Ez az első alkalom, hogy a szervezet missziót indít Hollandiában.



A kormány tárgyalásokat folytat az önkormányzatokkal és a menekültszervezetekkel arról, hogy több helyet biztosítsanak a migránsok elhelyezésére országszerte. Míg számos holland város ajánlott fel férőhelyeket az ukrán menekültek számára, több önkormányzat vonakodik, hogy Európán kívülről érkező menedékkérőket fogadjon be - közölték. A Ter Apel-i központba zömében Szíriából érkeznek menekültek.

