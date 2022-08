Fidesz: Gyurcsányék többszázezres terheket raknának a családokra

2022. augusztus 26. 15:25

Gyurcsányék többszázezres terheket raknának a családokra - kommentálta a Fidesz pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében a Demokratikus Koalíció azon véleményét, hogy Orbán Viktor miatt van válság Magyarországon, és amíg ő marad, marad a válság is.

A Fidesz közölte: szomszédunkban egy elhúzódó háború zajlik, aminek hatása globális a káros brüsszeli szankciók miatt.



"De Gyurcsányék most is többszázezres terheket raknának a családokra azzal, hogy eltörölnék a családokat védő intézkedéseket" - áll a kommünikében.



A kormánypárt jelezte, hogy a rezsicsökkentés nélkül havi 181 ezer forinttal fizetnének többet a családok, az árstopok, a családtámogatások és az inflációkövető nyugdíjak eltörlésével pedig minden család, nyugdíjas és vállalkozás kilátástalan helyzetbe kerülne.



A baloldal sem kormányon, sem most nem képes az emberek oldalára állni - fogalmaztak.



MTI