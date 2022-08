Rétvári Bence szerint a nagyhatalmak vethetnek véget az ukrajnai háborúnak

2022. augusztus 26. 16:42

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a nagyhatalmak tudnának véget vetni az ukrajnai háborúnak, Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke azonban az európai uniós szankciókban látja a megoldást. A politikusok a Tranzit Közéleti Évadnyitó és Gondolatexpón vitáztak pénteken.

Márki-Zay Péter elmondta: támogatja az Európai Unió által Oroszország ellen megszavazott szankciókat, szerinte azok igenis hatásosak.



Rétvári Bence szerint viszont a szankciók nem oldják meg a problémát, csak a nagyhatalmaknak tudnák leállítani a háborút. Elszomorítónak nevezte, hogy nem békéről, hanem fegyverszállításról beszélnek. Az államtitkár a szankciókat hibáztatta az egyre emelkedő energiaárak miatt.



Erre Márki-Zay Péter azt válaszolta, hogy az energiaárak emelkedése már jóval korábban elkezdődött, ezt nem lehet a háborús inflációra fogni. A Fidesz árbefagyasztó intézkedéseit "ostoba, pártállami" döntésnek nevezte, amely csak termékhiányt okoz. Szerinte szociális alapon kellene rezsitámogatást nyújtani, élelmiszerárstop helyett pedig áfát kellene csökkenteni.



Rétvári Bence megvédte a kormány intézkedéseit, szerinte a rezsicsökkentés minden magyar családot véd és "ehhez fogható segítség nincs egyetlen európai országban sem". Az áfacsökkentésről azt mondta, hogy a kormány már csökkentette néhány alapvető élelmiszer áfáját, de a parlamenti ellenzék ezt akkor nem szavazta meg.

Megjegyezte azt is, hogy a rezsicsökkentést segítette a lakásfelújítási támogatás, hiszen sokan energiahatékonysági beruházásokra költötték a támogatást.



A vitában szó volt a tavaszi választásokról is. Rétvári Bence a baloldal vereségéről azt mondta, hogy a baloldal taktikát váltott, de stratégiát nem és továbbra sem Magyarországról, hanem Brüsszelből nézte a magyarok érdekeit. Az ellenzék mindenkivel összefogott, aki nem kedveli a Fideszt, de ez a választóknak kevés volt - vélekedett az államtitkár.



Márki-Zay Péter - aki az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje volt - úgy fogalmazott: csoda lett volna, ha győznek, de így is történelmi eredményeket tudnak felmutatni, például 20 ezer önkéntes szavazatszámlálót sikerült mozgósítaniuk. Hozzátette, őt az zavarta leginkább, hogy hazugsággal választást lehet nyerni, hiszen a Fidesz állításaival szemben senki nem akart katonákat küldeni a háborúba, nem akarták úgy megszüntetni a rezsicsökkentést, mint a Fidesz, és nem akartak óvodásokat nemváltó műtétre küldeni.



A gyerekek szexuális nevelésével kapcsolatban Rétvári Bence azt hangoztatta, hogy az LMBT-mozgalom igenis fenyegető veszélyt jelent és fontos kérdés az ország jövője szempontjából, ezért is kérdezték meg az embereket népszavazáson erről a témáról. De a baloldal nem tisztelte a népszavazás intézményét és nevetségessé tette azt. Ennek ellenére az emberek megmutatták, hogy minden korábbinál nagyobb mértékben elutasítják az LMBT-mozgalom törekvéseit - emelte ki.



Márki-Zay Péter a népszavazás témáját "aberráltnak" nevezte. Elmondta, hogy maga is ellenzi a nemváltó műtéteket, de utalt rá, hogy nem tartja ezt valós veszélynek, hiszen az érvénytelen népszavazás ellenére se végeznek ilyesmit.

Arra a kérdésre, hogy mit várnak a jövőtől Rétvári Bence azt mondta, hogy legyen minél hamarabb vége a háborúnak és Magyarország gyarapodjon tovább.

Márki-Zay Péter azt kívánta, hogy Magyarország tisztességes, becsületes emberek által vezetett demokratikus jogállam legyen.



Az idén negyedik alkalommal megrendezett négynapos Tranzit Közéleti Évadnyitó és Gondolatexpó "közös gondolkodás Magyarország jövőjéről" több tucat előadással és vitával, csaknem száz előadóval és több ezer résztvevővel. Az eseményen minden meghatározó jobboldali, konzervatív közösség képviselteti magát, de a rendezvény hagyományosan a jobb és baloldal közötti érdemi vita színtere is.



MTI