Megkezdődött a pónilovasok országos bajnoksága

2022. augusztus 26. 17:02

Megkezdődött a Magyar Póni Klub Szövetség országos bajnoksága pénteken Balatonvilágoson: a versenyzők futószáras számokban, díjlovaglásban és díjugratásban indulnak - közölte Husz Alexandra elnökségi tag az MTI-vel.

A futószáras számban a gyerekek korcsoportonként mérik össze tudásukat, különböző nehézségi fokon - mondta Husz Alexandra. Hozzátette: díjlovaglásban a kezdő gyerek és kezdő ifi kategóriában állnak rajthoz a versenyzők, díjugratásban stílusbajnokság zajlik póni és nagy ló kategóriában.



Beszámolt arról is, hogy az országos bajnokság első napja nagyon jó hangulatban zajlik, a gyerekek élvezik a versenyt, kellően fel tudtak készülni, a koronavírus-járvány miatti két év kimaradás nem érezhető a teljesítményükön. Mind az edzők, mind a gyerekek és a lovak kiváló formában vannak - mondta.



Husz Alexandra felhívta a figyelmet arra, hogy a póni szövetség külön figyelmet fordít a gyerekek biztonságára, így csak az ugrathat, aki már díjlovaglásban, egy vágtázós programban a 60 százalékot teljesítette.

A hétvégén zajló országos bajnokságon a regionális minősítő versenyek nyertesei indulhatnak négyéves kortól, a versenyre több mint 160 gyermek nevezett 25 klub képviseletében.



Mindegyik résztvevő díszszalagot vihet haza, a kategóriák első három helyezettje pedig serleget és érmet kap, emellett tárgyjutalmakat is kiosztanak.



A bajnokságot szervező Magyar Póni Klub Szövetség Magyarország legnagyobb ifjúsági lovas szervezete, 2004-ben alakult. Tagja az európai póni szervezetnek és a legnépesebb, évszázados hagyományokkal bíró angol póni klubnak is. Az utóbbi versenyrendszerét adaptálták azzal a céllal, hogy a gyerekeknek olyan versenyzési lehetőséget teremtsenek, amely a minőség mellett szakmai fejlődést is biztosít a számukra.

MTI